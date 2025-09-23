Бірманські пітони більше не можуть перетравлювати оленів: змії випльовують цілі туші тварин

Дослідники спостерігали, як різке похолодання у Флориді змусило бірманського пітона несподівано відригнути цілого оленя. Вчені вважають, що величезні змії можуть постати перед труднощами з перетравленням їжі.

Бірманський пітон у національному заповіднику Біг-Сайпресс у Флориді відригнув цілого білохвостого оленя після того, як наприкінці минулого року температура в Південній Флориді опустилася на 10 градусів Цельсія нижче — це, як відомо, значно нижче комфортного для цієї холоднокровної істоти діапазону, пише Live Science.

Труднощі з перетравленням їжі

Не секрет, що пітони відригують свою здобич у холодних лабораторних умовах, вченим ніколи не вдавалося застати цих невловимих змій за цією дією в дикій природі. Тепер все змінилося. Незвичайне спостереження було зроблено вченими наприкінці листопада 2024 року й описано вченими в журналі Ecology and Evolution.

За словами старшого автора дослідження, біолога Геологічної служби США Марка Сандфосса, пітони постійно роблять те, чого вчені й уявити собі не могли. Бірманські пітони (Python bivittatus) є інвазивним видом у Флориді з кінця 1970-х років. Попри багаторічну присутність, вони значною мірою вивчені недостатньо — все ще існують прогалини в знаннях про біологію цього виду та їхню взаємодію з місцевими видами, наприклад, оленями.

Чисельність оленів у заповіднику невблаганно скорочується, що викликає занепокоєння, оскільки вони становлять важливу частину раціону місцевих хижаків, таких як флоридські пуми (Puma concolor coryi). Щоб дізнатися більше про те, як часто змії їдять оленів і наскільки швидко вони їх перетравлюють, науковці заповідника протягом року спостерігали за травленням кількох великих самок пітонів — тих, які, як вважали, з найбільшою ймовірністю можуть з'їсти оленя.

В однієї зі спостережуваних змій у шлунку виявили великий клубок, який вказує на те, що вона з'їла щось розміром з оленя. На жаль, протягом наступних кількох днів ця грудка не зменшилася. Після холодної ночі, коли температура в заповіднику опустилася до 9,4 °C, учені знову відвідали змію і виявили її без грудки, яка плавала на мілководді вербового болота поруч із майже не перевареним білохвостим оленем, якого вона відригнула.

Чому змії не можуть перетравити оленів?

Відомо, що змії холоднокровні, або пойкілотермні, а тому їм важко функціонувати в холоді. Їхні біологічні процеси, включно з травленням, сповільнюються доти, доки температура не підвищиться.

Простими словами, якщо на вулиці стає занадто холодно, їжа змії може почати розкладатися в шлунку швидше, ніж змія встигає її перетравити, що призводить до накопичення бактерій. Щоб позбутися небезпечних бактерій, змії можуть викликати блювоту — це може бути енерговитратним заняттям для вже голодної змії, але змія, яка брала участь у дослідженні, вижила.

Зазначимо, що бірманський пітон — інвазивний вид у Флориді, а тому їхнє виживання має складні наслідки для екосистеми. Змія в дослідженні пропустила один із найрясніших прийомів їжі, які їй доводиться їсти лише кілька разів на рік, тому їй може просто не вистачити енергії для розмноження — це може допомогти контролювати популяцію пітонів. Як альтернатива, змія може вбити іншого оленя, щоб заповнити втрачену енергію, що ще більше поставить під загрозу популяцію оленів, від якої залежать місцеві хижаки.

За словами провідного автора дослідження, біолога зі Служби національних парків Тревіса Манджіоне, тепер вони з колегами намагаються зрозуміти, як проблеми з перетравленням їжі можуть впливати на місцеву екосистему. Ба більше, спостереження можуть надати цінну інформацію про те, наскільки далеко може просунутися цей інвазивний вид.

