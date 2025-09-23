Бирманские питоны больше не могут переваривать оленей: змеи выплевывают целые туши животных

Исследователи наблюдали, как резкое похолодание во Флориде заставило бирманского питона неожиданно отрыгнуть целого оленя. Ученые считают, что огромные змеи могут сталкиваться с новыми трудностями с перевариванием пищи.

Бирманский питон в национальном заповеднике Биг-Сайпресс во Флориде отрыгнул целого белохвостого оленя после того, как в конце прошлого года температура в Южной Флориде опустилась на 10 градусов Цельсия ниже – это, как известно, значительно ниже комфортного для этого холоднокровного существа диапазона, пишет Live Science.

Трудности с перевариванием пищи

Не секрет, что питоны отрыгивают свою добычу в холодных лабораторных условиях, ученым никогда не удавалось застать этих неуловимых змей за этим действием в дикой природе. Теперь все изменилось. Необычное наблюдение было сделано учеными в конце ноября 2024 года и описано учеными в журнале Ecology and Evolution.

По словам старшего автора исследования, биолога Геологической службы США Марка Сандфосса, питоны постоянно делают то, чего ученые и представить себе не могли. Бирманские питоны (Python bivittatus) являются инвазивным видом во Флориде с конца 1970-х годов. Несмотря на многолетнее присутствие, они в значительной степени изучены недостаточно – все еще существуют пробелы в знаниях о биологии этого вида и их взаимодействии с местными видами, например, оленями.

Численность оленей в заповеднике неумолимо сокращается, что вызывает беспокойство, поскольку они составляют важную часть рациона местных хищников, таких как флоридские пумы (Puma concolor coryi). Чтобы узнать больше о том, как часто змеи едят оленей и насколько быстро они их переваривают, ученые заповедника в течение года наблюдали за пищеварением нескольких крупных самок питонов — тех, которые, как считалось, с наибольшей вероятностью могут съесть оленя.

У одной из наблюдаемых змей в желудке обнаружили большой комок, указывающий на то, что она съела что-то размером с оленя. Увы, в течение следующих нескольких дней этот комок не уменьшился. После холодной ночи, когда температура в заповеднике опустилась до 9,4 °C, ученые снова навестили змею и обнаружили ее без комка, плавающую на мелководье ивового болота рядом с почти не переваренным белохвостым оленем, которого она отрыгнула.

Почему змеи не могут переварить оленей?

Известно, что змеи холоднокровные, или пойкилотермные, а потому им трудно функционировать в холоде. Их биологические процессы, включая пищеварение, замедляются до тех пор, пока температура не повысится.

Простыми словами, если на улице становится слишком холодно, пища змеи может начать разлагаться в желудке быстрее, чем змея успевает ее переварить, что приводит к накоплению бактерий. Чтобы избавиться от опасных бактерий, змеи могут вызвать рвоту – это может быть энергозатратным занятием для уже голодной змеи, но змея, участвовавшая в исследовании, выжила.

Отметим, что бирманский питон – инвазивный вид во Флориде, а потому их выживание имеет сложные последствия для экосистемы. Змея в исследовании пропустила один из самых обильных приемов пищи, которые ей приходится есть всего несколько раз в год, поэтому ей может попросту не хватить энергии для размножения – это может помочь контролировать популяцию питонов. В качестве альтернативы, змея может убить другого оленя, чтобы восполнить потерянную энергию, что еще больше поставит под угрозу популяцию оленей, от которой зависят местные хищники.

По словам ведущего автора исследования, биолога из Службы национальных парков Трэвиса Манджионе, теперь они с коллегами пытаются понять, как проблемы с перевариванием пищи могут влиять на местную экосистему. Более того, наблюдения могут предоставить ценную информацию о том, насколько далеко может продвинуться этот инвазивный вид.

