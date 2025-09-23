До 2 метров в длину и весом почти 50 кг: самая крупная выдра на Земле соперничала со слоном

6 миллионов назад на планете обитали огромные выдры размером с волка, которые были крупнейшими хищниками в своей экосистеме. Считается, что они были высшими хищниками и жили рядом с бобрами, тапирами и слонами.

Самые крупные современные выдры обитают в Амазонии и способны достигать 1,8 метра в длину при весе в 32 килограмма. Но, как оказалось, это еще не предел. В 2017 году ученые описали новый вид Siamogale melilutra после того, как были найдены полный череп, нижняя челюсть и несколько зубов – это расширило наши знания о загадочном макрохищнике из Древнего Китая, пишет IFLScience.

Исследователи пришли к выводу, что этот вид выдр жил на Земле около 6 миллионов лет назад и являлся высшим хищником, жившим рядом с бобрами, слонами, тапирами и водоплавающими птицами. Ученые пришли к выводу, что эти выдры были огромными: животные достигали в длину около 2 метров и весили около 50 килограммов.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника Института происхождения человека Университета штата Аризона и доцента Школы эволюции человека и социальных изменений Дениз Су, анализ показывает, что череп гигантского животного был характерным для выдры и барсука. Щечные зубы особенно интересны, поскольку они относятся к так называемым бунодонтам, то есть имеют закругленные острия. Это указывает на то, что у гигантских выдр были черепные и зубные адаптации, позволяющие им питаться преимущественно крупными моллюсками и ракообразными, окаменелости которых также в изобилии встречаются в том же слое породы, где был найден череп.

Ученым также удалось собрать информацию по костям остальных частей тела выдры, включая особенно хорошо сохранившуюся бедренную кость, а после окаменелости сравнили с костями современных выдр. По словам аспиранта Университета штата Аризона Брентона Адриана, они с коллегами использовали измерения костей различных современных видов куньих, чтобы сравнить пропорции костей конечностей. Им также удалось измерить соответствующие образцы в музейных коллекциях.

Отметим, что у разных видов пропорции конечностей и костей отражают их способ передвижения. Команда сравнила материал S. melilutra с набором данных и обнаружила, что древние гигантские выдры вели полуводный образ жизни: не были особенно искусными пловцами, но были чрезвычайно хороши в рытье и копании.

Современные выдры, как показывают исследования, похожи на древний вид. Они питаются не рыбой, а крабами, моллюсками и другими беспозвоночными. Животные просто роются в илистой воде рек и вытаскивают оттуда всех моллюсков и огромных дождевых червей

