До 2 метрів завдовжки і вагою майже 50 кг: найбільша видра на Землі змагалася зі слоном

6 мільйонів тому на планеті мешкали величезні видри розміром з вовка, які були найбільшими хижаками у своїй екосистемі. Вважається, що вони були вищими хижаками й жили поруч із бобрами, тапірами та слонами.

Найбільші сучасні видри мешкають в Амазонії й здатні досягати 1,8 метра завдовжки при вазі в 32 кілограми. Але, як виявилося, це ще не межа. У 2017 році вчені описали новий вид Siamogale melilutra після того, як були знайдені повний череп, нижня щелепа і кілька зубів — це розширило наші знання про загадкового макрохижака зі Стародавнього Китаю, пише IFLScience.

Дослідники дійшли висновку, що цей вид видр жив на Землі близько 6 мільйонів років тому і був вищим хижаком, який жив поряд із бобрами, слонами, тапірами та водоплавними птахами. Вчені дійшли висновку, що ці видри були величезними: тварини досягали в довжину близько 2 метрів і важили близько 50 кілограмів.

За словами співавтора дослідження, наукового співробітника Інституту походження людини Університету штату Аризона та доцента Школи еволюції людини та соціальних змін Деніз Су, аналіз показує, що череп гігантської тварини був характерним для видри та борсука. Щічні зуби особливо цікаві, оскільки вони належать до так званих бунодонтів, тобто мають заокруглені вістря. Це вказує на те, що гігантські видри мали черепні та зубні адаптації, які давали їм змогу харчуватися переважно великими молюсками та ракоподібними, скам'янілості яких також удосталь трапляються в тому самому шарі породи, де був знайдений череп.

Вченим також вдалося зібрати інформацію по кістках інших частин тіла видри, включно зі стегновою кісткою, що особливо добре збереглася, а після скам'янілості порівняли з кістками сучасних видр. За словами аспіранта Університету штату Аризона Брентона Адріана, вони з колегами використовували вимірювання кісток різних сучасних видів куницевих, щоб порівняти пропорції кісток кінцівок. Їм також вдалося виміряти відповідні зразки в музейних колекціях.

Зазначимо, що у різних видів пропорції кінцівок і кісток відображають їхній спосіб пересування. Команда порівняла матеріал S. melilutra з набором даних і виявила, що стародавні гігантські видри вели напівводний спосіб життя: не були особливо вправними плавцями, але були надзвичайно вправні в ритті та копанні.

Сучасні видри, як показують дослідження, схожі на давній вид. Вони харчуються не рибою, а крабами, молюсками та іншими безхребетними. Тварини просто риються в мулистій воді річок і витягують звідти всіх молюсків і величезних дощових черв'яків

