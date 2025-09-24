Крупнейшие животные в мире опровергли популярную эволюционную гипотезу: рождают больше самок

Новые исследования показывают, что более длинные размеры тела означают больше самок у матерей усатых китов, вопреки распространенной гипотезе. Это противоречит популярной эволюционной гипотезе.

Согласно новому исследованию, проведенному командой из Вашингтонского университета, у матерей усатых китов с большей вероятностью рождаются самки, чем самцы. Такая статистика противоречит популярной эволюционной гипотезе, согласно которой сильные млекопитающие получают больше пользы от рождения самцов, пишет PHYS.org.

Популярная эволюционная гипотеза

Еще в 1973 году Роберт Триверс и Дэн Уиллард предположили, что здоровые самки млекопитающих могут повысить шансы на рождение внуков, рожая самцов. Предполагалось, что крупные и сильные матери воспитывают крупных и сильных детенышей, способных конкурировать с другими самцами за партнеров.

Согласно этой гипотезе, приспособленность самок имеет меньшее значение. Исследования, подтверждающие эту гипотезу, были сосредоточены на наземных млекопитающих, таких как олени и лоси, и часто включали всего несколько десятков или сотен особей.

Теперь ученые проверили эту гипотезу и обнаружили нечто любопытное.

Эволюция усатых китов вовсе не так проста

В новом исследовании команда из Вашингтонского университета проверила гипотезу на морских млекопитающих, сравнив длину тела и пол плода у более чем 100 000 усатых китов. Они обнаружили, что соотношение полов у плода склоняется в пользу самок, что приводит к более длительному, а следовательно, и более благоприятному развитию у полосатиков. Отметим, что полосатики – преобладающее семейство усатых китов, включая горбатых и синих китов. Результаты показывают, что самки получают больше пользы от наследственной приспособленности, чем самцы.

Киты часто размножаются вдали от источников пищи, а вынашивание и уход за детенышами изматывают. Животным приходится полагаться на накопленный жир, чтобы поддерживать себя и своих детенышей во время и после беременности.

По словам соавтора исследования, докторанта Вашингтонского университета, изучающей количественную экологию и управление ресурсами Зои Рэнд, они с коллегами хотели выяснить, от чего усатые киты получат больше пользы – от рождения самцов или самок? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи обратились к историческим данным о китобойном промысле.

Еще в начале 1900-х годов, когда люди массово охотились на китов, группа из Норвегии начала собирать данные о своей добыче. Эта практика была закреплена в законе, который обязывал всех норвежских охотников регистрировать длину, пол и стадию беременности кита, а также пол и размер плода. В 1930-х годах норвежское правило стало международным. К счастью, международная китобойная комиссия запретила китобойный промысел в 1986 году, чтобы сократить быстро сокращающуюся популяцию. Но у ученых остался огромный набор данных с сотнями тысяч точек. В 2023 году профессор Школы водных и рыболовных наук Вашингтонского университета Тревор Бранч создал интерактивную карту, отображающую распределение китов на основе этих данных.

Позже эти данные предоставили возможность изучить соотношение полов у плодов морских млекопитающих. Эксперты утверждают, что некоторые животные могут влиять на пол своего потомства сразу после зачатия. Никто точно не знает, как это работает у млекопитающих, но адаптация соотношения полов в зависимости от физических или экологических условий считается полезной.

Ученые полагают, что для млекопитающих это, вероятно, слишком сложно, но насекомые, такие как пчелы и муравьи, способны контролировать свое потомство. В результате ученые полагают, что млекопитающие также могут иметь некий контроль.

Киты контролируют пол своего потомства

В ходе исследования ученые смоделировали зависимость длины тела матери от пола потомства. Они включали семь видов китов из семейства полосатиков, что в общей сложности составило более 100 000 особей.

Если бы гипотеза Триверса-Уилларда была верна, исследователи бы наблюдали небольшое увеличение числа самцов по мере увеличения длины тела матери. Вместо этого ученые наблюдали тенденцию к снижению, указывающую на то, что у более крупных матерей на самом деле рождалось меньше самцов. Результаты немного различались в зависимости от вида: у более длинных самок горбатых китов вероятность рождения самок была на 77% выше, а у сейвалов эта вероятность возросла до 99%.

Но почему это так? Существует несколько возможных объяснений, почему новые данные опровергают гипотезу Триверса-Уилларда. Некоторые самцы китов конкурируют за самок, но конкуренция может быть не столь значимым фактором. Более важным фактором является размер самки, поскольку более мелким особям, вероятно, будет сложнее размножаться и выращивать здоровое потомство. С другой стороны, у более крупных самок рождается более крупное потомство, вырастающее в более крупных матерей с высоким репродуктивным потенциалом. Для матерей усатых китов вложение энергии в самок — лучший способ обеспечить поколения внуков.

