6 метров в длину и со скрюченной спиной: найдена первая в мире китовая акула необычной формы

Исследователи впервые наблюдали гигантскую китовую акулу с серьезной деформацией позвоночника у берегов США. Несмотря на состояние, казалось, что огромная рыба чувствовала себя прекрасно.

Related video

Исследователи наблюдали за китовыми акулами у побережья США, когда наткнулись на одну особь с необычным изгибом спины, напоминающим букву S. Ученые полагают, что у животного может быть форма кифосколиоза, что делает ее первой в истории наблюдений акулой с деформацией позвоночника, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

6-метровая китовая акула с деформированным позвоночником впервые была замечена в 2010 году командой из Национальной службы морского рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) во время регулярного мониторинга распространения китовых акул в северной части Мексиканского залива. Спустя три года ее заметили вновь, тогда к китовой акулы прикрепили спутниковый датчик, что позволило отслеживать ее перемещение и поведение.

Несмотря на деформированный позвоночник, китовая акула, похоже чувствовала себя на удивление хорошо. За 98 дней, пока ученые наблюдали с помощью датчика, акула проплыла 2062 километра – это свидетельствует о том, что деформация не повлияла на естественную склонность вида к миграции на большие расстояния.

Команда также наблюдала, как особь питалась икрой у поверхности воды, как и все остальные акулы в группе. Отметим, что деформации позвоночника ранее также были зарегистрированы у ряда видов акул, но никогда у самой крупной из них – китовой акулы.

Китовые акулы (Rhincodon typus) – морские гиганты, медленно преодолевающие большие расстояния, фильтруя по пути планктон и мелкую рыбу. Этот вид считается самым крупным из известных ныне вид рыб – например, некоторые особи могут достигать 18 метров в длину. Несмотря на название, китовые акулы не относятся к китам. На самом деле, это самое крупное из ныне живущих животных, не относящихся к отряду китообразных, с большим отрывом.

Искривленный позвоночник китовой акулы Фото: NOAA

Предполагается, что именно медленный образ жизни, вероятно, стал причиной того, что китовая акула с кифосколиозом смогла прожить так долго без явных последствий для себя. По словам ученых, деформации позвоночника меняют форму тела акул и увеличивают сопротивление воды, испытываемое животными во время плавания. Однако китовые акул в отличие от пелагических акул не испытывают особой потребности в скорости в сравнении со своей добычей, поскольку фильтруют воду.

Отметим, что у людей кифосколиоз – состояние, при котором позвоночник аномально искривлен в двух плоскостях:

фронтальной – из стороны в сторону;

сагиттальной – сзади наперед.

Кифосколиоз может быть выбран различными факторами. Например, у некоторых состояние может быть врожденным заболеванием, в то время как у других развивается из-за других заболеваний, таких как мышечная дистрофия, детский церебральный паралич и заболевания соединительной ткани. Кифосколиоз также может быть результатом инфекций, травм, опухолей или дегенеративных изменений. В некоторых случаях причина неизвестна.

Авторы исследования отмечают, до сих пор неизвестно, почему у этой китовой акулы был искревлен позвоночник. Однако ученые предполагают, что особь могла родиться с дефектом. Впрочем, ученые также не могут исключать травму, полученную в результате столкновения с другим судном или запутывание в рыболовных снастях в раннем возрасте.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили, что позволяет китовым акулам видеть на рекордной глубине.

Ранее Фокус писал о том, что у китовых акул обнаружили зубы на глазах.