6 метрів завдовжки і зі скорченою спиною: знайдено першу у світі китову акулу незвичайної форми

Дослідники вперше спостерігали гігантську китову акулу з серйозною деформацією хребта біля берегів США. Попри стан, здавалося, що величезна риба почувалася чудово.

Related video

Дослідники спостерігали за китовими акулами біля узбережжя США, коли натрапили на одну особину з незвичайним вигином спини, що нагадує букву S. Вчені вважають, що у тварини може бути форма кіфосколіозу, що робить її першою в історії спостережень акулою з деформацією хребта, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

6-метрову китову акулу з деформованим хребтом уперше помітила 2010 року команда з Національної служби морського рибальства Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) під час регулярного моніторингу поширення китових акул у північній частині Мексиканської затоки. Через три роки її помітили знову, тоді до китової акули прикріпили супутниковий датчик, що дало змогу відстежувати її переміщення і поведінку.

Попри деформований хребет, китова акула, схоже почувалася напрочуд добре. За 98 днів, поки вчені спостерігали за допомогою датчика, акула пропливла 2062 кілометри — це свідчить про те, що деформація не вплинула на природну схильність виду до міграції на великі відстані.

Команда також спостерігала, як особина харчувалася ікрою біля поверхні води, як і всі інші акули в групі. Зазначимо, що деформації хребта раніше також були зареєстровані у низки видів акул, але ніколи у найбільшої з них — китової акули.

Китові акули (Rhincodon typus) — морські гіганти, які повільно долають великі відстані, фільтруючи на шляху планктон і дрібну рибу. Цей вид вважається найбільшим з відомих нині видів риб — наприклад, деякі особини можуть досягати 18 метрів у довжину. Попри назву, китові акули не належать до китів. Насправді це найбільша з нині живих тварин, що не належать до загону китоподібних, з великим відривом.

Викривлений хребет китової акули Фото: NOAA

Передбачається, що саме повільний спосіб життя, ймовірно, став причиною того, що китова акула з кіфосколіозом змогла прожити так довго без явних наслідків для себе. За словами вчених, деформації хребта змінюють форму тіла акул і збільшують опір води, який відчувають тварини під час плавання. Однак китові акул, на відміну від пелагічних акул, не відчувають особливої потреби у швидкості порівняно зі своєю здобиччю, оскільки фільтрують воду.

Зазначимо, що у людей кіфосколіоз — стан, за якого хребет аномально викривлений у двох площинах:

фронтальної — з боку в бік;

сагітальної — ззаду наперед.

Кіфосколіоз може бути обраний різними факторами. Наприклад, у деяких стан може бути вродженим захворюванням, в той час, як в інших розвивається через інші захворювання, такі як м'язова дистрофія, дитячий церебральний параліч і захворювання сполучної тканини. Кіфосколіоз також може бути результатом інфекцій, травм, пухлин або дегенеративних змін. У деяких випадках причина невідома.

Автори дослідження зазначають, досі невідомо, чому в цієї китової акули був викривлений хребет. Однак учені припускають, що особина могла народитися з дефектом. Утім, учені також не можуть виключати травму, отриману внаслідок зіткнення з іншим судном або заплутування в рибальських снастях у ранньому віці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили, що дає змогу китовим акулам бачити на рекордній глибині.

Раніше Фокус писав про те, що у китових акул виявили зуби на очах.