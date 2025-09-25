Создан костюм, способный защитить человека от нападения акулы: хищник не прокусит "броню"

Нападения акул случаются достаточно редко, однако они весьма опасны и часто могут стать летальными. Теперь ученые считают, что им удалось создать материалы, способные защитить серферов и дайверов от острых зубов хищников.

Вероятность погибнуть от удара молнии выше, чем от укуса акулы, но острые как бритва зубы хищника и огромная сила укуса невероятно опасны для человека. Серферы, которых акулы часто принимают за тюленей, как известно, особенно подвержены риску укусов акул. Но теперь ученые похоже нашли способ защитить людей от укусов хищников, пишет Popular Science.

В новом исследовании австралийские ученые по акулам протестировали четыре новых материала, которые, как утверждается, устойчивы к укусам. Это помогло выяснить, насколько материалы эффективны в снижении риска травм и кровопотери. Исследователи обнаружили, что внутренние травмы все еще возможны из-за силы сдавливания, однако гидрокостюмы могут защитить ткани мягкие ткани человека.

Отмети, что предотвращение нападения акул – не новая идея, однако результаты неоднозначны. Известно, акулы способны нападать на морских черепах, млекопитающих, людей и даже других акул, однако некоторые виды также находятся на грани исчезновения из-за чрезмерного вылова или изменение климата. В последние годы популярность набирают нелетальные методы, например, окраска досок для серфинга полосками, имитирующими ядовитых морских змей, или использование магнитов для отпугивания акул. Теперь ученые рассматривают вероятность использования гидрокостюмов, способных защитить от внешних травм.

В ходе исследования ученые протестировали эффективность четырех материалов, устойчивых к укусам:

Aqua Armour;

Shark Stop;

ActionTX-S;

Brewster.

В ходе исследования ученые оценили потенциал каждого материала для снижения травм, полученных от больших белых акул и тигровых акул – видов, ответственных за наибольшее количество неспровоцированных укусов и двух из трех видов с самым смертельным укусом. В результате ученым удалось количественно оценить ущерб от укусов по четырем категория возрастающей тяжести, после они сравнили его с ущербом, наносимым стандартными неопреновыми гидрокостюмами.

Традиционные кольчужные гидрокостюмы обеспечивали людям защиту, но были неэластичными и слишком тяжелыми для серфинга или дайвинга. Костюмы из новых материалов изготовлены из прочного и легкого волокна, которое часто используется для изготовления парусных канатов, и сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Благодаря этим материалам гидрокостюмы стали гибкими, но при этом обеспечили дополнительную защиту.

По словам соавтора исследования, специалиста по экологии акул из Университета Флиндерса в Австралии, доктора Тома Кларка, между четырьмя протестированными материалами были небольшие отличия, однако все они снизили объем существенных и критических повреждений, обычно связанных с сильным кровотечением и потерей тканей или конечностей.

Ударопрочные материалы, используемые в гидрокостюмах, как считают ученые, могут снизить ущерб от больших белых и тигровых акул длиной до 1,8 метра в сравнении со стандартными неопреновым гидрокостюмом, даже при укусах средней или сильной тяжести.

Впрочем, ученые предупреждают, что гидрокостюмы, увы, не могут исключить всех рисков. Однако они значительно снижают кровопотерю и травмы от серьезных рваных ран и проколов, что потенциально может спасти жизни людей.

