Брачное поведение леопардовых акул удивило ученых: ничего подобного ранее не наблюдалось

Исследователи впервые в мире заметили леопардовых акул во время брачных игр на морском дне. Ученые были удивлены, что в процессе размножения участвовали трое животных.

Related video

Удаленные места обитания и скрытные виды порой усложняют изучение некоторых аспектов биологии животных. Однако новые исследования обнаружили нечто удивительное в брачных привычках леопардовых акул (Stegostoma tigrinum). Неизвестное ранее поведение, заснятое на видео в дикой природе, показало, что в мире этого вида для танго требуется больше двух особей, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Индо-тихоокеанские леопардовые акулы были замечены у рифа Аборе, примерно в 15 километрах от побережья Новой Каледонии. Это место регулярно исследуется учеными на предмет поиска вида – ранее здесь неоднократно наблюдалось предспаривательное поведение. Однако на этот раз ученые впервые наблюдали последовательное спаривание, в котором за самкой следовали два самца, а затем она спарилась с обоими.

По словам автора исследования, морского биолога, доктора Уго Лассауса, до сих пор наблюдения за брачным поведением этих акул ограничивалось содержащимися в неволе особями: один самец преследовал самку и кусал ее за грудные плавники.

В новом исследовании ученые наблюдали за скоплением леопардовых акул и заметили на песке самку с двумя самцами, которые хватали ее за грудные плавники. В результате команде удалось разделить наблюдаемое поведение на предкопуляционное, копуляционное и послекопуляцуионное, что согласуется с другими наблюдениями. Однако необычным казалось то, что самка спарилась с обоими самцами.

Сначала самка спаривалась с первым самцом, пока второй продолжал держать ее плавник. После этого самка уплыла со вторым самцом и спарилась с ним. У самки остались заметные раны на каждом грудном плавнике от укусов и хватаний самца во время плавания и спаривания.

По словам Лассауса, первый акт спаривания продлился 63 секунды, а второй – 47. Затем самцы потеряли всю свою энергию и неподвижно лежали на дне, в то время как самка активно уплыла. По словам ученых, еще многое предстоит узнать о причинах такого поведения и о том, могут ли у потомства быть разные самцы. Крайне важно, чтобы более подробное изучение брачного поведения этих акул помогло в разработке мер по сохранению этого исчезающего вида.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые раскрыли важный секрет крупнейшей в истории Земли акулы.

Ранее Фокус писал о том, что гигантская беременная большая белая акула была случайно убита учеными.