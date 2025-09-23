Шлюбна поведінка леопардових акул здивувала вчених: нічого подібного раніше не спостерігалося

Дослідники вперше у світі помітили леопардових акул під час шлюбних ігор на морському дні. Учені були здивовані, що в процесі розмноження брали участь троє тварин.

Related video

Віддалені місця проживання і потайливі види часом ускладнюють вивчення деяких аспектів біології тварин. Однак нові дослідження виявили щось дивовижне в шлюбних звичках леопардових акул (Stegostoma tigrinum). Невідома раніше поведінка, знята на відео в дикій природі, засвідчила, що у світі цього виду для танго потрібно понад двоє особин, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Індо-тихоокеанські леопардові акули були помічені біля рифа Аборе, приблизно за 15 кілометрів від узбережжя Нової Каледонії. Це місце регулярно досліджується вченими на предмет пошуку виду — раніше тут неодноразово спостерігалася передспарювальна поведінка. Однак цього разу вчені вперше спостерігали послідовне спарювання, в якому за самкою слідували два самці, а потім вона злучилася з обома.

За словами автора дослідження, морського біолога, доктора Уго Лассауса, дотепер спостереження за шлюбною поведінкою цих акул обмежувалося особинами, яких утримували в неволі: один самець переслідував самицю і кусав її за грудні плавники.

У новому дослідженні вчені спостерігали за скупченням леопардових акул і помітили на піску самку з двома самцями, які хапали її за грудні плавники. У результаті команді вдалося розділити спостережувану поведінку на передкопуляційну, копуляційну і післякопуляційну, що узгоджується з іншими спостереженнями. Однак незвичайним здавалося те, що самка спарилася з обома самцями.

Спочатку самка спаровувалася з першим самцем, поки другий продовжував тримати її плавник. Після цього самка попливла з другим самцем і злучилася з ним. У самки залишилися помітні рани на кожному грудному плавнику від укусів і хапань самця під час плавання і спарювання.

За словами Лассауса, перший акт спарювання тривав 63 секунди, а другий — 47. Потім самці втратили всю свою енергію і нерухомо лежали на дні, тоді як самка активно попливла. За словами вчених, ще багато чого належить дізнатися про причини такої поведінки та про те, чи можуть у потомства бути різні самці. Вкрай важливо, щоб більш докладне вивчення шлюбної поведінки цих акул допомогло в розробці заходів щодо збереження цього виду, що зникає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розкрили важливий секрет найбільшої в історії Землі акули.

Раніше Фокус писав про те, що гігантська вагітна велика біла акула була випадково вбита вченими.