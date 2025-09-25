Створено костюм, здатний захистити людину від нападу акули: хижак не прокусить "броню"

Напади акул трапляються досить рідко, проте вони дуже небезпечні й часто можуть стати летальними. Тепер учені вважають, що їм вдалося створити матеріали, здатні захистити серферів і дайверів від гострих зубів хижаків.

Імовірність загинути від удару блискавки вища, ніж від укусу акули, але гострі як бритва зуби хижака і величезна сила укусу неймовірно небезпечні для людини. Серфери, яких акули часто приймають за тюленів, як відомо, особливо схильні до ризику укусів акул. Але тепер вчені схоже знайшли спосіб захистити людей від укусів хижаків, пише Popular Science.

У новому дослідженні австралійські вчені з акул протестували чотири нові матеріали, які, як стверджується, стійкі до укусів. Це допомогло з'ясувати, наскільки матеріали ефективні в зниженні ризику травм і крововтрати. Дослідники виявили, що внутрішні травми все ще можливі через силу здавлювання, проте гідрокостюми можуть захистити тканини м'які тканини людини.

Зазначимо, що запобігання нападу акул — не нова ідея, проте результати неоднозначні. Відомо, акули здатні нападати на морських черепах, ссавців, людей і навіть інших акул, проте деякі види також перебувають на межі зникнення через надмірний вилов або зміну клімату. Останніми роками популярності набирають нелетальні методи, наприклад, забарвлення дощок для серфінгу смужками, що імітують отруйних морських змій, або використання магнітів для відлякування акул. Тепер учені розглядають імовірність використання гідрокостюмів, здатних захистити від зовнішніх травм.

Під час дослідження вчені протестували ефективність чотирьох матеріалів, стійких до укусів:

Aqua Armour;

Shark Stop;

ActionTX-S;

Брюстер.

Під час дослідження вчені оцінили потенціал кожного матеріалу для зниження травм, отриманих від великих білих акул і тигрових акул — видів, відповідальних за найбільшу кількість неспровокованих укусів і двох із трьох видів із найсмертельнішим укусом. У результаті вченим вдалося кількісно оцінити шкоду від укусів за чотирма категоріями зростаючої тяжкості, після чого вони порівняли її зі шкодою, яку завдають стандартні неопренові гідрокостюми.

Традиційні кольчужні гідрокостюми забезпечували людям захист, але були нееластичними та надто важкими для серфінгу або дайвінгу. Костюми з нових матеріалів виготовлені з міцного і легкого волокна, яке часто використовується для виготовлення вітрильних канатів, і надвисокомолекулярного поліетилену. Завдяки цим матеріалам гідрокостюми стали гнучкими, але при цьому забезпечили додатковий захист.

За словами співавтора дослідження, фахівця з екології акул з Університету Фліндерса в Австралії, доктора Тома Кларка, між чотирма протестованими матеріалами були невеликі відмінності, проте всі вони знизили обсяг істотних і критичних ушкоджень, зазвичай пов'язаних із сильною кровотечею та втратою тканин або кінцівок.

Ударостійкі матеріали, використовувані в гідрокостюмах, як вважають вчені, можуть знизити шкоду від великих білих і тигрових акул завдовжки до 1,8 метра, як порівняти зі стандартним неопреновим гідрокостюмом, навіть під час укусів середньої або сильної тяжкості.

Втім, вчені попереджають, що гідрокостюми, на жаль, не можуть виключити всіх ризиків. Однак вони значно знижують крововтрату і травми від серйозних рваних ран і проколів, що потенційно може врятувати життя людей.

