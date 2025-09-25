Взрывчатка Второй мировой оживляет Балтийское море: ученые фиксируют процветание морских существ (фото)

Вокруг боеголовок времен Второй мировой войны на дне Балтийского моря сформировались уникальные экосистемы. Исследователи зафиксировали большое количество морских организмов, которые адаптировались к жизни на опасных объектах.

Related video

Как сообщает The Independent, научная группа из Исследовательского института Зенкенберга в "Германии" обнаружила неожиданное явление. На взрывчатке и других военных артефактах в Балтийском море наблюдается активное развитие морской жизни.

"Мы были готовы увидеть значительно меньшее количество всех видов животных, — рассказал автор исследования Андрей Веденин.

Подводные исследования в Любекском заливе показали, что на фрагментах летающих бомб V-1 нацистской Германии обитают актинии, морские звезды, крабы и разнообразные черви. Плотность популяции на этих объектах превышает показатели окружающего морского дна.

Фото исследований Фото: Скриншот

По оценкам специалистов, только в немецких водах Балтийского моря находится примерно 1,6 миллиона тонн военного оружия. Основную массу составляют боеприпасы со времен двух мировых войн 20 века.

"Обычно экологию бомб не изучают", — отметил эколог из Университета Джорджии Джеймс Портер, который не участвовал в исследовании.

Ученые предлагают несколько объяснений этого феномена. Твердая поверхность боеприпасов стала альтернативой илистому дну Балтийского моря. Исторически камни и валуны вылавливали для строительных нужд, что лишило морских обитателей естественных субстратов.

Вторым фактором стала изоляция территории из-за химического загрязнения. Это создало своеобразный защитный пузырь от человеческой деятельности.

Материалы исследований Фото: Скриншот

"Эта территория достаточно изолирована от человеческой деятельности из-за химикатов. Это создает определенный защитный пузырь для процветания этих существ, — пояснил Веденин.

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth and Environment, демонстрирует адаптационные способности морских экосистем. Подобные явления фиксировались на затонувших кораблях и других искусственных объектах.

Краб живет на боеголовке Фото: Скриншот

"Я думаю, что это действительно замечательное свидетельство силы жизни", — заявил биолог по охране морской среды Дэвид Джонстон из Университета Дьюка.

Следующим этапом исследования станет изучение влияния токсичных веществ на морские организмы. Ученые планируют выяснить, как загрязнение накапливается в пищевой цепи и влияет на размножение видов.

Напомним, что в прошлом году ученые уже демонстрировали способность морских экосистем к восстановлению на антропогенных объектах. Исследования продолжаются в различных регионах мирового океана.

Как сообщал Фокус, ученые объяснили, зачем акулам-молотам голова в виде молота.

Фокус также писал, какие морские животные используют ласты вместо пропеллеров.