Вибухівка Другої світової оживляє Балтійське море: вчені фіксують процвітання морських істот (фото)

Навколо боєголовок часів Другої світової війни на дні Балтійського моря сформувалися унікальні екосистеми. Дослідники зафіксували велику кількість морських організмів, які адаптувалися до життя на небезпечних об'єктах.

Як повідомляє The Independent, наукова група з Дослідницького інституту Зенкенберга в "Німеччині" виявила несподіване явище. На вибухівці та інших військових артефактах у Балтійському морі спостерігається активне розвиток морського життя.

"Ми були готові побачити значно меншу кількість усіх видів тварин, – розповів автор дослідження Андрій Вєденін.

Підводні дослідження в Любекській затоці показали, що на фрагментах літаючих бомб V-1 нацистської Німеччини мешкають актинії, морські зірки, краби та різноманітні черви. Щільність популяції на цих об'єктах перевищує показники навколишнього морського дна.

Фото досліджень Фото: Скриншот

За оцінками фахівців, тільки у німецьких водах Балтійського моря знаходиться приблизно 1,6 мільйона тон військової зброї. Основну масу становлять боєприпаси з часів двох світових війн 20 століття.

"Зазвичай екологію бомб не вивчають", – зазначив еколог з Університету Джорджії Джеймс Портер, який не брав участі в дослідженні.

Вчені пропонують кілька пояснень цього феномена. Тверда поверхня боєприпасів стала альтернативою мулистому дну Балтійського моря. Історично каміння та валуни виловлювали для будівельних потреб, що позбавило морських мешканців природних субстратів.

Другим фактором стала ізоляція території через хімічне забруднення. Це створило своєрідну захисну бульбашку від людської діяльності.

Матеріали досліджень Фото: Скриншот

"Ця територія досить ізольована від людської діяльності через хімікати. Це створює певну захисну бульбашку для процвітання цих істот, – пояснив Вєденін.

Дослідження, опубліковане в журналі Communications Earth and Environment, демонструє адаптаційні здібності морських екосистем. Подібні явища фіксувалися на затонулих кораблях та інших штучних об'єктах.

Краб мешкає на боєголовці Фото: Скриншот

"Я думаю, що це справді чудове свідчення сили життя", – заявив біолог з охорони морського середовища Девід Джонстон з Університету Дьюка.

Наступним етапом дослідження стане вивчення впливу токсичних речовин на морські організми. Вчені планують з'ясувати, як забруднення накопичується в харчовому ланцюзі та впливає на розмноження видів.

Нагадаємо, що минулого року науковці вже демонстрували здатність морських екосистем до відновлення на антропогенних об'єктах. Дослідження продовжуються в різних регіонах світового океану.

