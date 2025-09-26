На берег в Южной Африке выбросило рыбу-пилу в форме гитары: их не видели уже 26 лет (фото)

Гигантскую рыбу-пилу, которая по своей форме больше напоминает гитару, не видели в реке Бирха Южно-Африканской республики с 1990-х годов. Многие эксперты предполагали, что этот вид вовсе исчез.

Несмотря на такие мрачные прогнозы, недавно на берег реки выбросило тело большезубой рыбы-пилы – одной из разновидности скатов. Труп рыбы-пилы длиной 2,93 метра был найден в устье реки Бирха в Восточной Капской провинции, пишет IFL Science.

Нашел труп большезубой рыбы-пилы местный житель Майк Винсент, который сделал снимок и отправил его сотруднику Музея Восточного Лондона Кевину Коулу.

Туша большезубой рыбы-пилы Фото: Kevin Cole

«Было невероятно увидеть этого ската с его длинным пилообразным рылом», - говорит ученый.

Самцы этого вида выглядят как странный гибрид рыбы и бензопилы. Несмотря на то, что тела этих рыб похожи на акульи, технически они являются скатами. Вид использует свою длинную, плоскую морду для того, что охотиться на других рыб и рыть дно.

Ученые точно не могут сказать, от чего погибла рыба-пила, но большой кусок ее тела отсутствовал. Эксперты предполагают, что на рыбу-пилу мог напасть хищник или же это мог быть падальщик, который добрался до туши уже после гибели рыбы.

«Судя по ране, скорее всего, это был хищник. Ни одно наземное существо не смогло бы так распотрошить тушу. Некоторые исследователи предполагают, что это могла быть косатка, но мазок ДНК с туши не брали, поэтому анализ будет основываться только на фотографиях выброшенной на берег рыбы», - говорит Коул.

Множество разных видов большезубых рыб-пил водились в тропических и субтропических водах по всему миру, иногда они поднимались вверх по течению из соленых прибрежных вод к пресноводным озерам.

Эксперты говорят, что последний раз этот вид был зарегистрирован в прибрежных водах Южной Африки в 1999 году. Многие опасались худшего, потому как в этот вид рыб находится под угрозой исчезновения.

Совсем недавно исследователи получили еще несколько сообщений о похожей рыбе, которая была выброшена на пляж Кайзера. Это позволяет предположить, что этот вид возможно, более многочисленный, чем считалось ранее.

