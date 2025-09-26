На берег у Південній Африці викинуло рибу-пилу у формі гітари: їх не бачили вже 26 років (фото)

Гігантську рибу-пилу, яка за своєю формою більше нагадує гітару, не бачили в річці Бірха Південно-Африканської республіки з 1990-х років. Багато експертів припускали, що цей вид зовсім зник.

Незважаючи на такі похмурі прогнози, нещодавно на берег річки викинуло тіло великозубої риби-пили — одного з різновидів скатів. Труп риби-пили завдовжки 2,93 метра був знайдений у гирлі річки Бірха в Східній Капській провінції, пише IFL Science.

Знайшов труп великозубої риби-пили місцевий житель Майк Вінсент, який зробив знімок і надіслав його співробітнику Музею Східного Лондона Кевіну Коулу.

Туша великозубої риби-пили Фото: Kevin Cole

"Було неймовірно побачити цього ската з його довгим пилкоподібним рилом", — каже вчений.

Самці цього виду виглядають як дивний гібрид риби та бензопили. Незважаючи на те, що тіла цих риб схожі на акулячі, технічно вони є скатами. Вид використовує свою довгу, плоску морду для того, щоб полювати на інших риб і рити дно.

Учені точно не можуть сказати, від чого загинула риба-пила, але великий шматок її тіла був відсутній. Експерти припускають, що на рибу-пилу міг напасти хижак або ж це міг бути падальник, який дістався до туші вже після загибелі риби.

"Судячи з рани, найімовірніше, це був хижак. Жодна наземна істота не змогла б так випатрати тушу. Деякі дослідники припускають, що це могла бути косатка, але мазок ДНК із туші не брали, тому аналіз ґрунтуватиметься тільки на фотографіях викинутої на берег риби", — каже Коул.

Безліч різних видів великозубих риб-пил водилися в тропічних і субтропічних водах по всьому світу, іноді вони підіймалися вгору за течією з солоних прибережних вод до прісноводних озер.

Експерти кажуть, що востаннє цей вид був зареєстрований у прибережних водах Південної Африки в 1999 році. Багато хто побоювався найгіршого, бо цей вид риб перебуває під загрозою зникнення.

Зовсім недавно дослідники отримали ще кілька повідомлень про схожу рибу, яка була викинута на пляж Кайзера. Це дає змогу припустити, що цей вид, можливо, більш численний, ніж вважалося раніше.

