Почему 27 сентября 2025 года — "самая крутая математическая дата в нашей жизни"

Иногда кажущиеся случайными совпадения чисел на самом деле не являются случайными. Это доказывает дата 27.09.2025.

Related video

Суббота, 27 сентября 2025 года, является особенным днем с точки зрения математики. Дело в том, что цифры этой даты складываются в редкий числовой трюк, который могут оценить даже самые ярые ненавистники математики, пишет Popular Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Если записать 27 сентября 2025 года как 09/27/2025, как это делают в некоторых странах (то есть сначала идет месяц, а затем день) и соединить их вместе, то получится число 9 272 025. Это число является квадратом числа 3045. Другими словами, если 3045 умножить на 3045, то получится 9 272 025, как объясняет математик Хоуи Хуа из Университета штата Калифорния во Фресно. Он называет 27 сентября 2025 года "самой крутой математической датой в нашей жизни".

Но это еще не все. В некоторых странах, в том числе и в Украине, сначала записывают день, а затем месяц и год при написании даты. В таком случае 27 сентября 2025 года будет 27.09.2025. Убираем точки и получаем число 27 092 025. Это квадрат числа 5205. Если умножить 5205 на 5205, то получится 27 092 025.

Это означает, что 27 сентября 2025 года — не просто квадратная дата, а глобальная квадратная дата, которая встречается всего восемь раз в ХХI веке. Следующая глобальная квадратная дата наступит 1 января 2036 года, или 01.01.2036. Но в этом случае существует небольшая хитрость. Если убрать ноль в начале, то получится число 1 012 036, а оно является квадратом числа 1006.

Недавно была еще одна интересная дата с точки зрения математики. 16 сентября 2025 года записывается как 16.09.25. Эти цифры представляют собой последовательные полные квадраты — 3², 4² и 5². То есть квадраты чисел 3, 4 и 5 дадут 9, 16 и 25. Это пример пифагоровой тройки. Квадраты чисел 3, 4 и 5 образуют классическую пифагорову тройку, то есть они удовлетворяют уравнение теоремы Пифагора (a² + b² = c²). Теорема Пифагора утверждает, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы.

Поэтому 16 сентября 2025 года получило неофициальное название "День Пифагоровой тройки". Это редкое календарное совпадение приводит к особой дате, которая больше не повторится в XXI веке.

Все становится еще более странным, если взглянуть на 2025 год. Это квадрат числа 45. Если умножить 45 на 45, то получим 2025. Это квадрат суммы всех цифр десятичной системы исчисления (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45, а квадрат числа 45 равен 2025. Также это число получится при сложении кубов этих же цифр (1³+ 2³+3³+ 4³+ 5³+ 6³+ 7³+ 8³+ 9³= 2025).

Как уже писал Фокус, катастрофы на Земле не случайны: вся история планеты подчиняется математической закономерности.

Также Фокус писал о том, что Россия проверяет теорию перемещения жизни между планетами с помощью аппарата с живыми существами. Этот космический эксперимент может подтвердить невероятную теорию. Некоторые ученые считают, что жизнь на Земле могла появиться с помощью бактерий, доставленных космическими камнями.