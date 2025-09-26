Чому 27 вересня 2025 року — "найкрутіша математична дата в нашому житті"

Іноді збіги чисел, які здаються випадковими, насправді не є випадковими. Це доводить дата 27.09.2025.

Субота, 27 вересня 2025 року, є особливим днем з точки зору математики. Річ у тім, що цифри цієї дати складаються в рідкісний числовий трюк, який можуть оцінити навіть найзатятіші ненависники математики, пише Popular Science.

Якщо записати 27 вересня 2025 року як 09/27/2025, як це роблять у деяких країнах (тобто спочатку йде місяць, а потім день) і з'єднати їх разом, то вийде число 9 272 025. Це число є квадратом числа 3045. Іншими словами, якщо 3045 помножити на 3045, то вийде 9 272 025, як пояснює математик Хоуї Хуа з Університету штату Каліфорнія у Фресно. Він називає 27 вересня 2025 року "найкрутішою математичною датою в нашому житті".

Але це ще не все. У деяких країнах, зокрема й в Україні, спочатку записують день, а потім місяць і рік під час написання дати. У такому разі 27 вересня 2025 року буде 27.09.2025. Прибираємо крапки й отримуємо число 27 092 025. Це квадрат числа 5205. Якщо помножити 5205 на 5205, то вийде 27 092 025.

Це означає, що 27 вересня 2025 року — не просто квадратна дата, а глобальна квадратна дата, яка трапляється всього вісім разів у ХХI столітті. Наступна глобальна квадратна дата настане 1 січня 2036 року, або 01.01.2036. Але в цьому випадку існує невелика хитрість. Якщо прибрати нуль на початку, то вийде число 1 012 036, а воно є квадратом числа 1006.

Нещодавно була ще одна цікава дата з точки зору математики. 16 вересня 2025 року записується як 16.09.25. Ці цифри являють собою послідовні повні квадрати — 3², 4² і 5². Тобто квадрати чисел 3, 4 і 5 дадуть 9, 16 і 25. Це приклад піфагорової трійки. Квадрати чисел 3, 4 і 5 утворюють класичну піфагорову трійку, тобто вони задовольняють рівняння теореми Піфагора (a² + b² = c²). Теорема Піфагора стверджує, що в прямокутному трикутнику сума квадратів довжин катетів дорівнює квадрату довжини гіпотенузи.

Тому 16 вересня 2025 року отримало неофіційну назву "День Піфагорової трійки". Цей рідкісний календарний збіг призводить до особливої дати, яка більше не повториться у XXI столітті.

Усе стає ще дивнішим, якщо поглянути на 2025 рік. Це квадрат числа 45. Якщо помножити 45 на 45, то отримаємо 2025. Це квадрат суми всіх цифр десяткової системи числення (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45, а квадрат числа 45 дорівнює 2025. Також це число вийде під час додавання кубів цих самих цифр (1³+ 2³+3³+ 4³+ 5³+ 6³+ 7³+ 8³+ 9³= 2025).

