Росія перевіряє теорію переміщення життя між планетами за допомогою апарата з живими істотами

Цей космічний експеримент може підтвердити неймовірну теорію. Деякі вчені вважають, що життя на Землі могло з'явитися за допомогою бактерій, доставлених космічними каменями.

Російський космічний апарат "Біон-М №2" нещодавно повернувся на Землю після 30 днів перебування в космосі на висоті, більшій, ніж розташована Міжнародна космічна станція, тобто понад 400 км. На борту апарата перебував незвичайний вантаж: близько 1500 мух, 75 мишей і безліч бактерій. Місія апарату полягала в тому, щоб вивчити вплив космосу на цих істот, а також перевірити теорію панспермії, згідно з якою життя потрапило на Землю через мікроорганізми, що прилетіли на астероїдах або метеоритах, пише Futurism.

Щоб перевірити теорію панспермії, вчені впровадили штами бактерій у базальтові пластини, які розмістили на зовнішньому боці корпусу космічного апарата. Таким чином вчені хотіли перевірити, чи зможуть мікроорганізми пережити вогняне падіння назад на Землю.

Цей політ був спільним проектом російського космічного агентства "Роскосмос" і Російської академії наук.

Згідно із заявами вчених, якщо який-небудь зі штамів бактерій виживе, це стане переконливим доказом на користь теорії літопанспермії. Це різновид теорії панспермії, згідно з якою уламки планет, що залишилися після падіння астероїда, потрапляють у космос, а потім падають на інші планети, заражаючи їх мікробами, які можуть дати початок життю.

Поки що немає жодної інформації про стан космічних бактерій, але відомо, що їх зараз вивчають. Відомо, що десять із 75 мишей, вочевидь, загинули, водночас не повідомлялося про стан мух.

Російський космічний апарат було запущено в космос наприкінці серпня з космодрому Байконур у Казахстані з набором наукових експериментів. Потім він протягом 30 днів перебував на орбіті навколо Землі, в ділянці космосу, розташованій вище Міжнародної космічної станції.

Це не перший випадок, коли вчені відправляють тварин на орбіту. У червні 1948 року США відправили в космос макаку-резуса, започаткувавши довгу низку експериментів над тваринами, які проводили американські та радянські вчені, під час яких кішки, собаки та інші тварини гинули в космосі або після падіння на Землю.

Деякі вчені вважають, що життя на Землі могло виникнути за допомогою мікроорганізмів, занесених на нашу планету кометами або астероїдами, але поки що це залишається лише теорією.

