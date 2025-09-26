Россия проверяет теорию перемещения жизни между планетами с помощью аппарата с живыми существами

Этот космический эксперимент может подтвердить невероятную теорию. Некоторые ученые считают, что жизнь на Земле могла появиться с помощью бактерий, доставленных космическими камнями.

Российский космический аппарат "Бион-М №2" недавно вернулся на Землю после 30 дней пребывания в космосе на высоте, большей, чем находится Международная космическая станция, то есть более 400 км. На борту аппарата находился необычный груз: около 1500 мух, 75 мышей и множество бактерий. Миссия аппарата состояла в том, чтобы изучить влияние космоса на этих существ, а также проверить теорию панспермии, согласно которой жизнь попала на Землю через микроорганизмы, прилетевших на астероидах или метеоритах, пишет Futurism.

Чтобы проверить теорию панспермии, ученые внедрили штаммы бактерий в базальтовые пластины, которые разместили на внешней стороне корпуса космического аппарата. Таким образом ученые хотели проверить, смогут ли микроорганизмы пережить огненное падение обратно на Землю.

Этот полет был совместным проектом российского космического агентства "Роскосмос" и Российской академии наук.

Согласно заявлениям ученых, если какой-либо из штаммов бактерий выживет, это станет убедительным доказательством в пользу теории литопанспермии. Это разновидность теории панспермии, согласно которой обломки планет, оставшиеся после падения астероида, попадают в космос, а затем падают на другие планеты, заражая их микробами, которые могут дать начало жизни.

Пока нет никакой информации о состоянии космических бактерий, но известно, что они сейчас изучаются. Известно, что десять из 75 мышей, по всей видимости, погибли, при этом не сообщалось о состоянии мух.

Российский космический аппарат был запущен в космос в конце августа с космодрома Байконур в Казахстане с набором научных экспериментов. Затем он в течение 30 дней находился на орбите вокруг Земли, в области космоса, расположенной выше Международной космической станции.

Это не первый случай, когда ученые отправляют животных на орбиту. В июне 1948 года США отправили в космос макаку-резуса, положив начало длинной череде экспериментов над животными, проводимых американскими и советскими учеными, в ходе которых кошки, собаки и другие животные погибали в космосе или после падения на Землю.

Некоторые ученые считают, что жизнь на Земле могла возникнуть с помощью микроорганизмов, занесенных на нашу планету кометами или астероидами, но пока это остается лишь теорией.

