Впервые в истории получили собственные названия регионы астероида: он похож на арахис (фото)

Названия, связанные с происхождением человека, теперь носят геологические особенности астероида (52246) Дональдджохансон, который изучил зонд, имя которого связано с известным австралопитеком.

Геологические особенности астероида (52246) Дональдджохансон, по форме напоминающего арахис, который изучил космический аппарат NASA "Люси", теперь получили официальные названия. Как и название аппарата, они связаны с предками человека, пишет Space.

Космический аппарат "Люси" пролетел мимо астероида (52246) Дональдджохансон в апреле этого года и сделал его фотографии с близкого расстояния. Название космического аппарата и астероида не являются случайными.

Астероид назван в честь американского палеоантрополога Дональда Джохансона, который в 1974 году обнаружил частичный скелет женской особи австралопитека афарского (Australopithecus afarensis ) из семейства гоминины возрастом 3,2 млн лет. Этот скелет получил название Люси в честь песни группы The Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", которую ученый слушал накануне открытия.

Зонд NASA получил свое название в честь этого австралопитека, ведь он будет изучать астероиды, которые являются "окаменелыми останками", оставшимися после рождения Солнечной системы. Также как австралопитек Люси помогает понять эволюцию человека, троянские астероиды помогут понять эволюцию Солнечной системы. Эти астероиды вращаются на одной орбите вокруг Солнца с Юпитером.

Зонд "Люси" провел проверку работоспособности своих приборов во время изучения астероида (52246) Дональдджохансон. Сейчас аппарат NASA находится на расстоянии 480 миллионов километров от нас и в августе 2027 года должен приблизить к первому троянскому астероиду под названием Эврибат.

Зонд "Люси" провел проверку работоспособности своих приборов во время изучения астероида (52246) Дональдджохансон Фото: NASA

Ученые дали официальные названия особенностям астероида (52246) Дональдджохансон. Две доли астероида были названы в честь географических регионов, связанных с открытиями гомининов. Меньшая доля называется Афар, в честь региона Афарский треугольник в Эфиопии, где был найден скелет австралопитека Люси. Большая доля названа Олдувай, в честь крупного ущелья в Танзании, где было обнаружено множество других ископаемых останков гомининов.

Ученые дали официальные названия особенностям астероида (52246) Дональдджохансон Фото: NASA

Шея астероида, которая соединяет две доли, получила название Виндовер. Это название археологического памятника, расположенного недалеко космодрома на мысе Канаверал в Флориде, откуда в 2021 году был запущен космический аппарат "Люси". В этом месте были обнаружены человеческие останки и артефакты, которые произвели революцию в понимании людей, живших во Флориде около 7300 лет назад.

Также на шее астероида есть два гладких участка. Один из них назвали Хадар, в честь места обнаружения скелета Люси. Другой участок называется Минатогава, в честь региона, где были обнаружены древнейшие из известных гомининов в Японии.

Кроме того, отдельные камни и кратеры на астероиде получили названия, связанные с археологическими находками.

