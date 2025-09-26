Посетит ли МКС еще один космический самолет перед уничтожением станции: что известно (фото)

NASA изменило контракт с компанией Sierra Space, которая разрабатывает космический самолет Dream Chaser. Теперь у компании нет обязательства выполнить определенное количество миссий по доставке грузов на орбитальную станцию.

Related video

В течение более 10 лет космические шаттлы NASA, которые можно считать космическими самолетами, выполняли миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС). В 2011 году полеты шаттлов прекратились. С 2012 года грузы на МКС доставляет космический корабль Dragon компании SpaceX, а с 2014 года также для этого иногда используется корабль Cygnus компании Northrop Grumman. В 2016 году NASA заключило контракт с компанией Sierra Space на доставку грузов на МКС с помощью космического самолета Dream Chaser, который до сих пор не выполнил ни одного полета на орбиту. Существует вероятность, что на МКС до того, как она будет уничтожена в 2030 году, больше не полетит ни один космический самолет, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космические шаттлы NASA сыграли ключевую роль в создании МКС и обеспечении ее функционирования в течение первого десятилетия ее существования. Многоразовые космические корабли доставляли астронавтов и грузы на МКС пока не были выведены из эксплуатации в 2011 году. В 2026 году NASA заключило контракт о грузовых перевозках на МКС с компанией Sierra Space, которые должен был осуществлять космический самолет Dream Chaser. Его первый полет на орбиту был запланирован на 2020 год, но с тех пор разработка беспилотного аппарата продолжается, и он еще не летал в космос.

Теперь NASA изменило условия контракта с компанией Sierra Space по доставке грузов на МКС. Космическое агентство и Sierra Space пришли соглашению, что первый демонстрационный полет Dream Chaser на МКС состоится без груза на борту в конце 2026 года.

Космический самолет Dream Chaser Фото: space.com

Изменения в контракте предполагают, что NASA больше не обязано заказывать определенное количество миссий по доставке грузов на МКС, но космическое агентство может заказать грузовые миссии с помощью Dream Chaser ​​после успешного демонстрационного полета.

Но успеет ли выполнить Dream Chaser хотя бы один полет с грузом на МКС до того, как станция будет уничтожена в 2030 году, пока неясно. Возможно, этого не произойдет.

Но учитывая то, что NASA поддерживает создание новых космических станций частными компаниями, то вполне возможно, что Dream Chaser сможет посетить одну или несколько из них в ближайшие годы. Представители компании Sierra Space заявили, что космический самолет все еще может выполнять различные миссии в будущем, даже если он никогда не доберется до МКС.

Сейчас грузы для NASA на МКС доставляют корабли Dragon компании SpaceX и Cygnus компании Northrop Grumman. NASA также заключило контракт с компанией SpaceX, согласно которому модифицированная версия корабля Dragon должна спустить МКС с орбиты.

Как уже писал Фокус, к Марсу приближается таинственный огромный объект: возможно, это корабль инопланетян. Как предполагают ученые, новый межзвездный объект имеет огромный размер и намного большую массу, чем предполагалось. Исследователи не исключают возможности того, что это может быть инопланетная технология.

Также Фокус писал о том, что эхо Большого взрыва можно было увидеть на обычном телевизоре. В 1964 году физик Арно Аллан Пензиас и радиоастроном Роберт Вудро Вильсон зафиксировали постоянный гул в данных своего радиотелескопа. Тогда ученые еще не знали, что этот шум окажется эхом от Большого взрыва.