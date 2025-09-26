Чи відвідає МКС ще один космічний літак перед знищенням станції: що відомо (фото)

NASA змінило контракт із компанією Sierra Space, яка розробляє космічний літак Dream Chaser. Тепер у компанії немає зобов'язання виконати певну кількість місій з доставлення вантажів на орбітальну станцію.

Протягом понад 10 років космічні шатли NASA, які можна вважати космічними літаками, виконували місії з доставлення вантажів на Міжнародну космічну станцію (МКС). У 2011 році польоти шатлів припинилися. З 2012 року вантажі на МКС доставляє космічний корабель Dragon компанії SpaceX, а з 2014 року також для цього іноді використовується корабель Cygnus компанії Northrop Grumman. У 2016 році NASA уклало контракт із компанією Sierra Space на доставлення вантажів на МКС за допомогою космічного літака Dream Chaser, який досі не виконав жодного польоту на орбіту. Існує ймовірність, що на МКС до того, як вона буде знищена у 2030 році, більше не полетить жоден космічний літак, пише Space.

Космічні шатли NASA зіграли ключову роль у створенні МКС і забезпеченні її функціонування протягом першого десятиліття її існування. Багаторазові космічні кораблі доставляли астронавтів і вантажі на МКС, доки не були виведені з експлуатації у 2011 році. У 2026 році NASA уклало контракт про вантажні перевезення на МКС із компанією Sierra Space, які мав здійснювати космічний літак Dream Chaser. Його перший політ на орбіту було заплановано на 2020 рік, але відтоді розроблення безпілотного апарата триває, і він ще не літав у космос.

Тепер NASA змінило умови контракту з компанією Sierra Space щодо доставлення вантажів на МКС. Космічне агентство і Sierra Space дійшли згоди, що перший демонстраційний політ Dream Chaser на МКС відбудеться без вантажу на борту наприкінці 2026 року.

Космічний літак Dream Chaser Фото: space.com

Зміни в контракті передбачають, що NASA більше не зобов'язане замовляти певну кількість місій з доставлення вантажів на МКС, але космічне агентство може замовити вантажні місії за допомогою Dream Chaser після успішного демонстраційного польоту.

Але чи встигне виконати Dream Chaser хоча б один політ із вантажем на МКС до того, як станцію знищать у 2030 році, поки неясно. Можливо, цього не станеться.

Але з огляду на те, що NASA підтримує створення нових космічних станцій приватними компаніями, то цілком можливо, що Dream Chaser зможе відвідати одну або кілька з них у найближчі роки. Представники компанії Sierra Space заявили, що космічний літак все ще може виконувати різні місії в майбутньому, навіть якщо він ніколи не добереться до МКС.

Зараз вантажі для NASA на МКС доставляють кораблі Dragon компанії SpaceX і Cygnus компанії Northrop Grumman. NASA також уклало контракт із компанією SpaceX, згідно з яким модифікована версія корабля Dragon має спустити МКС з орбіти.

