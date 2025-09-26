Уперше в історії отримали власні назви регіони астероїда: він схожий на арахіс (фото)

Назви, пов'язані з походженням людини, тепер носять геологічні особливості астероїда (52246) Дональдджохансон, який вивчив зонд, ім'я якого пов'язане з відомим австралопітеком.

Геологічні особливості астероїда (52246) Дональдджохансон (52246), що за формою нагадує арахіс, який вивчив космічний апарат NASA "Люсі", тепер отримали офіційні назви. Як і назва апарата, вони пов'язані з предками людини, пише Space.

Космічний апарат "Люсі" пролетів повз астероїд (52246) Дональдджохансон у квітні цього року і зробив його фото з близької відстані. Назва космічного апарату та астероїда не є випадковими.

Астероїд названо на честь американського палеоантрополога Дональда Джохансона, який 1974 року виявив частковий скелет жіночої особини австралопітека афарського (Australopithecus afarensis) із сімейства гомініни віком 3,2 млн років. Цей скелет отримав назву Люсі на честь пісні гурту The Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", яку вчений слухав напередодні відкриття.

Зонд NASA отримав свою назву на честь цього австралопітека, адже він вивчатиме астероїди, які є "скам'янілими рештками", що залишилися після народження Сонячної системи. Так само як австралопітек Люсі допомагає зрозуміти еволюцію людини, троянські астероїди допоможуть зрозуміти еволюцію Сонячної системи. Ці астероїди обертаються на одній орбіті навколо Сонця з Юпітером.

Зонд "Люсі" провів перевірку працездатності своїх приладів під час вивчення астероїда (52246) Дональдджохансон. Наразі апарат NASA перебуває на відстані 480 мільйонів кілометрів від нас і в серпні 2027 року має наблизити до першого троянського астероїда під назвою Еврібат.

Зонд "Люсі" провів перевірку працездатності своїх приладів під час вивчення астероїда (52246) Дональдджохансон Фото: solar-system

Вчені дали офіційні назви особливостям астероїда (52246) Дональдджохансон. Дві частки астероїда були названі на честь географічних регіонів, пов'язаних із відкриттями гомінінів. Менша частка називається Афар, на честь регіону Афарський трикутник в Ефіопії, де був знайдений скелет австралопітека Люсі. Більша частка названа Олдувай, на честь великої ущелини в Танзанії, де було виявлено безліч інших викопних останків гомінінів.

Учені дали офіційні назви особливостям астероїда (52246) Дональдджохансон Фото: solar-system

Шия астероїда, яка з'єднує дві частки, отримала назву Віндовер. Це назва археологічної пам'ятки, розташованої недалеко від космодрому на мисі Канаверал у Флориді, звідки 2021 року було запущено космічний апарат "Люсі". У цьому місці було виявлено людські рештки й артефакти, які здійснили революцію в розумінні людей, що жили у Флориді майже 7300 років тому.

Також на шиї астероїда є дві гладкі ділянки. Одну з них назвали Хадар, на честь місця виявлення скелета Люсі. Інша ділянка називається Мінатогава, на честь регіону, де були виявлені найдавніші з відомих гомінінів у Японії.

Крім того, окремі камені та кратери на астероїді отримали назви, пов'язані з археологічними знахідками.

