Катастрофи на Землі не випадкові: вся історія планети підпорядковується математичній закономірності

Згідно з недавнім дослідженням, події, які геологи використовують для позначення переходів між геологічними главами в історії Землі, слідують прихованій ієрархічній схемі. Ця дивовижна математична закономірність може пролити світло на минуле і майбутнє планети.

Геологічні шкали часу можуть виглядати як акуратні часові відрізки в підручниках, проте їхні межі являють собою куди більш хаотичну історію. У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що те, що здавалося нерівномірним шумом, насправді схоже є ключем до розуміння того, як змінюється Земля і як далеко насправді можуть зайти ці зміни, пише Science Alert.

Дослідження історії Землі

За словами співавтора дослідження, геолога і палеогеолога з Вільнюського університету в Литві Андрія Спиридонова, історія Землі сповнена потрясінь. Причому деякі з них настільки драматичні, що породили цілі нові блоки геологічного часу. Це містить зміни як між порівняно короткими періодами, такими як століття та епохи, так і між набагато тривалішими одиницями часу, такими як ери та еони.

Наприклад, 66 мільйонів років тому астероїд, що знищив динозаврів, спричинив досить масштабні руйнування, щоб фактично завершити мезозойську еру і почати кайнозойську. Казнозой, як відомо, триває донині, але поділяється на три періоди й щонайменше сім епох.

В основі цих переходів лежать складні процеси — періоди відносної стабільності чергуються зі, здавалося б, непередбачуваними катастрофами. Однак тепер учені знайшли докази того, що ці катастрофи, ймовірно, менш непередбачувані, ніж здається.

Історія Землі підпорядковується математичній послідовності

У новому дослідженні вчені сфокусувалися на поточному фанерозойському еоні, що налічує близько 540 мільйонів років і включає кайнозойську, мезозойську та палеозойську ери. Це один із чотирьох еонів Землі, якому передували протерозой, архей і гадей.

Команда використовувала тимчасові інтервали, а також аналізувала кордони, засновані на стратиграфічних ареалах морських тварин і стародавніх таксонах, таких як:

конодонти;

аммоноідеї;

граптоліти;

вапняний нанопланктон.

Результати вказують, що межі між часовими інтервалами послідовно утворювали кластери, розділені тривалими періодами відносно спокою. За словами Спиридонова, все вказує на те, що інтервали між ключовими подіями в історії планети, від масових вимирань до еволюційних вибухів, розподілені не зовсім рівномірно. Насправді вони слідують мультифрактальній логіці, що показує, як мінливість каскадно поширюється в часі.

Зовнішня шкала часу Землі

Вчені також сподівалися оцінити "зовнішню шкалу часу" нашої планети та час, необхідний для виявлення широти природної мінливості. Дані вказують, що цей період становить щонайменше 500 мільйонів років.

Тепер дослідники вважають, що вивчення коротших часових шкал може не відобразити екстремальні явища, які здатна створювати наша планета. Передбачається, що отримані результати разом із майбутніми дослідженнями, що ґрунтуються на них, дадуть змогу зрозуміти, що вже сталося на Землі, а також станеться в майбутньому.

