Катастрофы на Земле не случайны: вся история планеты подчиняется математической закономерности

Согласно недавнему исследованию, события, которые геологи используют для обозначения переходов между геологическими главами в истории Земли, следуют скрытой иерархической схеме. Эта удивительная математическая закономерность может пролить свет на прошлое и будущее планеты.

Related video

Геологические шкалы времени могут выглядеть как аккуратные временные отрезки в учебниках, однако их границы представляют куда более хаотичную историю. В новом исследовании ученые пришли к выводу, что то, что казалось неравномерным шумом, деле похоже является ключом к пониманию того, как меняется Земля и как далеко на самом деле могут зайти эти изменения, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование истории Земли

По словам соавтора исследования, геолога и палеогеолога из Вильнюсского университета в Литве Андрея Спиридонова, история Земли полна потрясений. Причем некоторые из них настолько драматичны, что породили целые новый блоки геологического времени. Это включает в себя изменения как между сравнительно короткими периодами, такими как века и эпохи, так и между гораздо более длительными единицами времени, такими как эры и эоны.

Например, 66 миллионов лет назад астероид, уничтоживший динозавров, вызвал достаточно масштабные разрушения, чтобы фактически завершить мезозойскую эру и начать кайнозойскую. Казнозой, как известно, продолжается по сей день, но разделе на три периода и минимум семь эпох.

В основе этих переходов лежат сложные процессы – периоды относительной стабильности чередуются с, казалось бы, непредсказуемыми катастрофами. Однако теперь ученые нашли доказательства того, что эти катастрофы, вероятно, менее непредсказуемы, чем кажется.

История Земли подчиняется математической последовательности

В новом исследовании ученые сфокусировались на текущем фанерозойском эоне, насчитывающем около 540 миллионов лет, который включает кайнозойскую, мезозойскую и палеозойскую эры. Это один из четырех эонов Земли, которому предшествовали протерозой, архей и гадей.

Команда использовала временные интервалы, а также анализировала границы, основанные на стратиграфических ареалах морских животных и древних таксонах, таких как:

конодонты;

аммоноидеи;

граптолиты;

известковый нанопланктон.

Результаты указывают, что границы между временными интервалами последовательно образовывали кластеры, разделенные длительными периодами относительно спокойствия. По словам Спиридонова, все указывает на то, что интервалы между ключевыми событиями в истории планеты, от массовых вымираний до эволюционных взрывов, распределены не совсем равномерно. На самом деле они следуют мультифрактальной логике, показывающей, как изменчивость каскадно распространяется во времени.

Внешняя шкала времени Земли

Ученые также надеялись оценить "внешнюю шкалу времени" нашей планеты и время, необходимое для выявления широты естественной изменчивости. Данные указывают, что этот период составляет не менее 500 миллионов лет.

Теперь исследователи считают, что изучение более коротких временных шкал может не отразить экстремальные явления, которые способна создавать наша планета. Предполагается, что полученные результаты вместе с будущими исследованиями, основанными на них, позволят понять, что уже произошло на Земле, а также произойдет в будущем.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выяснили, какой была планета четыре миллиарда лет назад.

Ранее Фокус писал о том, что жизнь на планете в начале своего пути была разнообразнее, чем считалось.