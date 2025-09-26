600 миллионов человек могут потери доступ к воде: что известно ученым

Река Ганг в Южной Азии является не просто водоемом — она считается священной, источником очищения и благословения, а также обеспечивает водой 600 миллионов человек. Однако новое исследование указывает на ее высыхание.

Исследователи из Индийского технологического института Гандинагар и Университета Аризоны сообщили, что река Ганг высыхает с невиданной скоростью. Согласно их выводам, за последние три десятилетия сток реки резко уменьшился, из-за чего летом некоторые участки реки стали непригодными для судоходства, пишет IFLScience.

Фермеры наблюдают, как высыхают оросительные каналы, а местные колодцы разрушаются под нагрузкой.

Команда реконструировала сток реки между 700 и 2012 годами н. э., используя исторические записи, физические доказательства и компьютерные модели. Их результаты показали, что упадок с 1990-х годов является сильнейшей засухой за последние 1300 лет, которая на 76% превышает засуху XVI века.

Исследователи объяснили, что такую тенденцию к высыханию нельзя объяснить только природными циклами. Вместо этого она указывает на недавние изменения, вызванные деятельностью человека.

Ганг, простирающийся на 2525 километров от Гималаев до Бенгальского залива, издавна играет центральную роль в жизни Индии и Бангладеш. Его воды, когда-то чистые и обильные, сейчас сталкиваются не только с сокращением стока, но и с загрязнением.

По оценкам, ежедневно в реку попадает около 5 миллиардов литров неочищенных или частично очищенных сточных вод, что приводит к уровню бактерий, который значительно превышает безопасные нормы для использования человеком.

Частично это связано с изменением климата, в частности с отступлением гималайских ледников, известных как "водонапорные башни Азии". Сначала эти ледники выделяют больше воды во время таяния, но со временем их истощение уменьшает стабильное снабжение реки.

Добыча подземных вод усугубляет кризис: с момента расширения орошения в 1970-х годах уровень водоносных горизонтов в северной Индии снизился более чем наполовину.

Эксперты предупреждают, что сотрудничество между Индией, Бангладеш и Непалом в сфере управления дамбами и водными ресурсами будет иметь решающее значение, хотя даже совместные действия не смогут полностью компенсировать глобальные последствия изменения климата.

