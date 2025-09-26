600 мільйонів людей можуть втрати доступ до води: що відомо вченим

Річка Ганг в Південній Азії є не просто водоймою – вона вважається священною, джерелом очищення та благословення, а також забезпечує водою 600 мільйонів людей. Проте нове дослідження вказує на її висихання.

Дослідники з Індійського технологічного інституту Гандінагар та Університету Арізони повідомили, що річка Ганг висихає з небаченою швидкістю. Згідно з їхніми висновками, за останні три десятиліття стік річки різко зменшився, через що влітку деякі ділянки річки стали непридатними для судноплавства, пише IFLScience.

Фермери спостерігають, як висихають зрошувальні канали, а місцеві колодязі руйнуються під навантаженням.

Команда реконструювала стік річки між 700 і 2012 роками н. е., використовуючи історичні записи, фізичні докази та комп'ютерні моделі. Їхні результати показали, що занепад з 1990-х років є найсильнішою посухою за останні 1300 років, яка на 76% перевищує посуху XVI століття.

Дослідники пояснили, що таку тенденцію до висихання не можна пояснити лише природними циклами. Натомість вона вказує на нещодавні зміни, спричинені діяльністю людини.

Ганг, що простягається на 2525 кілометрів від Гімалаїв до Бенгальської затоки, здавна відіграє центральну роль у житті Індії та Бангладеш. Його води, колись чисті та рясні, зараз стикаються не тільки зі скороченням стоку, а й із забрудненням.

За оцінками, щодня в річку потрапляє близько 5 мільярдів літрів неочищених або частково очищених стічних вод, що призводить до рівня бактерій, який значно перевищує безпечні норми для використання людиною.

Частково це пов'язано зі зміною клімату, зокрема з відступом гімалайських льодовиків, відомих як "водонапірні башти Азії". Спочатку ці льодовики під час танення виділяють більше води, але з часом їх виснаження зменшує стабільне постачання річки.

Видобуток підземних вод поглиблює кризу: з моменту розширення зрошення в 1970-х роках рівень водоносних горизонтів у північній Індії знизився більш ніж наполовину.

Експерти попереджають, що співпраця між Індією, Бангладеш і Непалом у сфері управління дамбами та водними ресурсами буде мати вирішальне значення, хоча навіть спільні дії не зможуть повністю компенсувати глобальніші наслідки зміни клімату.

