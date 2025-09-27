Древнее морское существо в "шлеме" спасло миллионы жизней: людям необходима их голубая кровь

За миллионы лет до того, как на Земле появились динозавры, по морскому сновали странные существа с остроконечными “шлемами” и голубой кровью. Позже их потомки с помощью своей крови спасли миллионы человеческих жизней, но теперь животные сами оказались на грани исчезновения.

Related video

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для огромного количества видов. Одними из самых впечатляющих животных, населявших планету, являются динозавры. Однако еще до их появления земные океаны бороздили не менее удивительные существа – они выглядели как остроконечные шлемы с крохотными глазами на макушке и острым хвостом, торчащим сзади, пишет Science Focus.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Древнейшее существо в мире

Речь о мечехвостах, существующих по сей день и относящихся к отряду животных, известному как Xiphosura, что происходит от древнегреческих слов, означающих "меч" и "хвост". Несмотря на название мечехвосты не являются ракообразными – на самом деле их считают близкими родственниками пауков.

Ископаемые останки мечехвостов ранее были датируемы верхним ордовиком, около 450 миллионов лет назад. С тех пор потомки мечехвостов – четыре современных вида – практически не изменили свой внешний вид, а потому их часто ошибочно называют "живыми ископаемыми".

Несмотря на древнюю историю, мечехвосты играют важную роль в современном мире. На самом деле, большинство людей в какой-то момент сталкивались со спасительной дозой ярко-голубой крови мечехвоста.

Уникальная кровь мечехвоста

Исследования показали, что синий цвет их крови на самом деле обусловлен кислородосодержащим пигментом гемоцианином эквивалент красного гемоглобина в крови позвоночных. Данные также указывают, что их кровь также содержит мощные иммунные клетки, называемые амебоцитами, которые очень чувствительны к опасным токсинам, вырабатываемым бактериями. Эндотоксины повсеместно присутствуют в окружающей среде и нелегко удаляются стерилизацией.

По словам ученых, если вакцины содержат эндотоксины, это может привести к потенциально смертельной реакции, известной как "инъекционная лихорадка". Раньше партии вакцин тестировали, вводя их живым кроликам. Если у кого-то из них поднималась температура, это означало, что вакцина была заражена.

Еще в 1960-х годах американские морские биологи обнаружили, что голубая кровь мечехвоста мгновенно сворачивается под воздействием эндотоксинов, вызывающих лихорадку. Именно это защищает мечехвостов от проникновения бактерий, образуя вокруг них сгустки. Этот метод также оказался полезным для людей.

Теперь ученые не проверяют инъекции на кроликах. Вместо этого ежегодно сотни тысяч живых мечехвостов вылавливают, чтобы слить до трети их крови. Затем ее используют для проверки на эндотоксины внутривенных препаратов и медицинских имплантатов.

В последнее время спрос на кровь мечехвоста невероятно вырос на фоне гонки за разработкой вакцин от коронавируса. Увы, не все животные способны пережить такой забор крови – статистика указывает на то, что от 15% до 30% животных умирают во время этого процесса. Это побудило защитников природы призвать к разработке синтетического аналога.

Еще в 1990-х годах сингапурские ученые разработали процесс создания синтетических соединений для обнаружения эндотоксинов на основе ДНК мечехвостов. В настоящее время существует несколько вариантов этого соединения, имитирующих реакцию без использования крови мечехвостов. В 2016 году регуляторы одобрили использование в Европе, а в США – в 2024 году. Теперь фармацевтические компании все чаще используют синтетические альтернативы.

Напомним, ранее мы писали о существах, которые сейчас выглядят так же, как и миллионы лет назад.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые нашли идеально сохранившийся окаменелый мозг возрастом 310 миллионов лет.