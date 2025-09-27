Стародавня морська істота в "шоломі" врятувала мільйони життів: людям необхідна їхня блакитна кров

За мільйони років до того, як на Землі з'явилися динозаври, морем снували дивні істоти з загостреними "шоломами" і блакитною кров'ю. Пізніше їхні нащадки за допомогою своєї крові врятували мільйони людських життів, але тепер тварини самі опинилися на межі зникнення.

Related video

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для величезної кількості видів. Одними з найбільш дивовижних тварин, що населяли планету, є динозаври. Однак ще до їхньої появи земні океани борознили не менш дивовижні істоти — вони виглядали як загострені шоломи з крихітними очима на верхівці та гострим хвостом, що стирчить ззаду, пише Science Focus.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найдавніша істота у світі

Мова про мечохвостів, які існують донині й належать до загону тварин, відомого як Xiphosura, що походить від давньогрецьких слів, які означають "меч" і "хвіст". Попри назву мечохвости не є ракоподібними — насправді їх вважають близькими родичами павуків.

Викопні рештки мечохвостів раніше були датовані верхнім ордовиком, близько 450 мільйонів років тому. Відтоді нащадки мечохвостів — чотири сучасні види — практично не змінили свій зовнішній вигляд, а тому їх часто помилково називають "живими викопними".

Попри давню історію, мечохвости відіграють важливу роль у сучасному світі. Насправді більшість людей у якийсь момент стикалися з рятівною дозою яскраво-блакитної крові мечохвоста.

Унікальна кров мечохвоста

Дослідження показали, що синій колір їхньої крові насправді обумовлений кисневмісним пігментом гемоціаніном, який містить кисень і є еквівалентом червоного гемоглобіну в крові хребетних. Дані також вказують, що їхня кров також містить потужні імунні клітини, звані амебоцитами, які дуже чутливі до небезпечних токсинів, що виробляються бактеріями. Ендотоксини повсюдно присутні в навколишньому середовищі й нелегко видаляються стерилізацією.

За словами вчених, якщо вакцини містять ендотоксини, це може призвести до потенційно смертельної реакції, відомої як "ін'єкційна лихоманка". Раніше партії вакцин тестували, вводячи їх живим кроликам. Якщо в когось із них піднімалася температура, це означало, що вакцина була заражена.

Ще в 1960-х роках американські морські біологи виявили, що блакитна кров мечохвоста миттєво згортається під впливом ендотоксинів, що викликають лихоманку. Саме це захищає мечохвостів від проникнення бактерій, утворюючи навколо них згустки. Цей метод також виявився корисним для людей.

Тепер учені не перевіряють ін'єкції на кроликах. Замість цього щороку сотні тисяч живих мечохвостів виловлюють, щоб злити до третини їхньої крові. Потім її використовують для перевірки на ендотоксини внутрішньовенних препаратів і медичних імплантатів.

Останнім часом попит на кров мечохвоста неймовірно зріс на тлі перегонів за розробкою вакцин від коронавірусу. На жаль, не всі тварини здатні пережити такий забір крові — статистика вказує на те, що від 15% до 30% тварин помирають під час цього процесу. Це спонукало захисників природи закликати до розробки синтетичного аналога.

Ще в 1990-х роках сінгапурські вчені розробили процес створення синтетичних сполук для виявлення ендотоксинів на основі ДНК мечохвостів. Нині існує кілька варіантів цієї сполуки, що імітують реакцію без використання крові мечохвостів. У 2016 році регулятори схвалили використання в Європі, а в США — у 2024 році. Тепер фармацевтичні компанії все частіше використовують синтетичні альтернативи.

Нагадаємо, раніше ми писали про істот, які зараз мають такий самий вигляд, як і мільйони років тому.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше знайшли ідеально збережений скам'янілий мозок віком 310 мільйонів років.