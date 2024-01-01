Живі викопні тварини: істоти, які зараз мають такий самий вигляд, як і мільйони років тому (фото)

Від латимерії до таргана — ці живі викопні істоти не сильно змінилися за сотні мільйонів років.

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Живими викопними тваринами називають види, які не сильно змінилися протягом мільйонів років еволюції і дуже схожі на своїх давніх предків. Анатомічно ці види, як правило, мають не сильно змінений вигляд, хоча генетично вони постійно розвиваються. Видання Live Science представило кілька з таких живих викопних істот, які живуть зараз на Землі та не сильно змінилися за сотні мільйонів років.

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Латимерія

Латимерія Фото: Live Science

Латимерія належить до загону целакантоподібних і є глибоководною стародавньою костистоподібною рибою, що мешкає біля берегів Африки й Індонезії. Вперше целікантоподібні з'явилися приблизно 400 млн років, і вважалося, що вони вимерли 66 млн років тому. Але 1939 року вчені виявили представника цього загону, тобто латимерію біля берегів Південної Африки. Ці риби можуть вирости до 2 метрів у довжину та набрати вагу до 90 кг. Учені вважають, що ці істоти можуть жити до 100 років.

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Мечохвіст

Мечохвіст Фото: Live Science

Мечохвости вперше з'явилися понад 300 млн років тому. За цей час вид не сильно змінився. Хоча мечохвости дуже схожі на доісторичних крабів, вони тісніше пов'язані з павуками та скорпіонами.

У цих істот дуже міцний екзоскелет, вони мають 10 лап, що дають змогу переміщатися по дну океану, й одну пару лап, необхідну для переміщення їжі до рота. Їхня кров містить білок на основі міді й стає синьою під впливом кисню.

Акула-гоблін

Акула-гоблін Фото: Live Science

Це рідкісний вид глибоководних риб, які вперше з'явилися 125 млн років тому, і зараз вони мешкають у Тихому, Атлантичному й Індійському океанах.

Акула-гоблін має кілька унікальних пристосувань, які роблять її смертоносним хижаком, наприклад, довгу пласку морду, яка має особливі рецептори, що дозволяють відчувати акулі електричні поля своєї здобичі. Акула-гоблін має довгі гострі зуби та висуває щелепу вперед, коли ловить здобич.

Акула-гоблін може вирости до 4 метрів у довжину та набрати вагу до 210 кг. Ця акула рухається у воді повільніше, ніж інші види акул.

Качкодзьоб

Качкодзьоб Фото: Live Science

Качкодзьоб — це водоплавний ссавець, який уперше з'явився понад 110 млн років тому. Як показали дослідження, генетичний код качкодзьоба складається із суміші ссавців, птахів і рептилій.

Наутилус

Наутилус Фото: Live Science

Наутилуси — це головоногі молюски, які з'явилися вперше понад 500 млн років тому. Наутилуси мешкають у західній частині Тихого й Індійського океанів.

Комодський варан

Комодський варан Фото: Live Science

Ці стародавні отруйні ящірки з'явилися приблизно 100 млн років тому та зараз мешкають на групі Малих Зондських островів Індонезії, включно з островом Комодо. Це найбільша ящірка у світі, і вона може вирости до 3 метрів у довжину й важити до 150 кг. За один прийом їжі хижак може з'їсти до 80% своєї ваги.

Таргани

Тарган Фото: Live Science

Таргани належать до одного з найстаріших загонів комах Blattodea, до якого входять таргани й терміти. Вважається, що вони з'явилися понад 300 млн років тому. В усьому світі виявлено приблизно 4000 видів тарганів, і вони схожі на своїх давніх родичів.

Як уже писав Фокус, акула вперше заново відростила спинний плавник. Дослідники вперше в історії описали процес регенерації спинного плавця в шовковистої акули — раніше нічого подібного вчені не фіксували.