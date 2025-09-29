Суп из микробов: раскрыта вся неприглядная правда об общественных туалетах
Порой у людей нет выбора и приходится воспользоваться общественным туалетом, что может оказаться весьма тревожным опытом. Ученые теперь рассказали всю правду об общественных туалетах с точки зрения науки.
Несмотря на то, что общественный туалет визуально может выглядеть чистым, это может быть не совсем так. Здоровый взрослый человек, как известно, производит более литра мочи и более 100 граммов кала в день. При этом все мы выделяем бактерии и вирусы, попадающие в унитаз. Простыми словами, общественные туалеты могут представлять собой настоящий "микробный суп", особенно когда ими пользуется много людей, а уборка проводится не так часто, как следовало бы, пишет Science Alert.
Какие микробы обитают на сиденьях унитазов?
Предыдущие исследования показали, что на сиденьях унитазов и прилегающих к ним поверхностях обитает множество видов микробов, в том числе:
- крошечные бактерии – кишечная палочка, вклебсиелла, энтерококк;
- вирусы – норовирус и ротавирус;
- бактерии с кожи – золотистый стафилококк, полирезистентный золотистый стафилококк;
- другие бактерии – например, синегнойная палочка и ацинетобактер;
- яйца паразитов (глистов) и одноклеточные организмы, способные вызвать боли в животе.
Кроме того, ученые обнаружили так называемую биопленку – смесь микробов, скапливающихся под ободом унитаза и на поверхностях.
Какая часть унитаза самая грязная?
По словам Лотти Таджоури, доцента кафедры геномики и молекулярной биологии, факультет биомедицинских наук Университета Бонда, недавнее исследование показало, что на сиденьях общественных туалетов микробов обычно меньше, чем на других поверхностях, таких как:
- дверные ручки;
- ручки кранов;
- рычаги слива.
Статистика показывает, что общественными туалетами в многолюдных местах пользуются сотни, а то и тысячи раз в неделю. Некоторые из них убираются чаще, а другие гораздо реже – поэтому микробы быстро размножаются. Основными сигналами того, что в туалете давно не убирались, являются:
- запах мочи;
- грязный пол.
Однако самая большая проблема заключается не только в сидении: проблема в том, что происходит при смыве. Когда вы смываете без крышки, в воздух попадает "туалетный шлейф", выбрасывающий мельчайшие капли. Эти капли могут содержать бактерии и вирусы из унитаза и распространяться на расстояние до 2 метров.
Еще одна угроза – сушилки для руки. Они, как показывает исследования, способны распространять микробы, если люди не вымыли руки тщательно.
Как распространяются микробы?
По словам Таджоури, люди могут подхватить микробы в общественных туалетах несколькими способами:
- контакт с кожей;
- прикосновение к лицу;
- вдыхание;
- брызги из унитаза.
- Как обезопасить себя в общественном туалете?
- Эксперты также дали несколько советов, которые помогут защитить себя в общественных туалетах. Вот они:
- используйте чехлы на сиденья или кладите туалетную бумагу;
- используйте крышку унитаза;
- тщательно мойте руки не менее 20 секунд;
- используйте дезинфицирующее средство;
- избегайте сушилок;
- дезинфицируйте телефон.
