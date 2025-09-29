Суп із мікробів: розкрито всю непривабливу правду про громадські туалети

Часом у людей немає вибору і доводиться скористатися громадським туалетом, що може виявитися вельми тривожним досвідом. Вчені тепер розповіли всю правду про громадські туалети з погляду науки.

Попри те, що громадський туалет візуально може виглядати чистим, це може бути не зовсім так. Здорова доросла людина, як відомо, продукує понад літр сечі та понад 100 грамів калу на день. При цьому всі ми виділяємо бактерії та віруси, які потрапляють в унітаз. Простими словами, громадські туалети можуть являти собою справжній "мікробний суп", особливо коли ними користується багато людей, а прибирання проводять не так часто, як слід було б, пише Science Alert.

Які мікроби мешкають на сидіннях унітазів?

Попередні дослідження показали, що на сидіннях унітазів і прилеглих до них поверхнях мешкає безліч видів мікробів, зокрема:

крихітні бактерії — кишкова паличка, вклебсієла, ентерокок;

віруси — норовірус і ротавірус;

бактерії зі шкіри — золотистий стафілокок, полірезистентний золотистий стафілокок;

інші бактерії — наприклад, синьогнійна паличка та ацинетобактер;

яйця паразитів (глистів) і одноклітинні організми, здатні спричинити болі в животі.

Крім того, вчені виявили так звану біоплівку — суміш мікробів, що скупчуються під ободом унітаза і на поверхнях.

Яка частина унітаза найбрудніша?

За словами Лотті Таджоурі, доцента кафедри геноміки та молекулярної біології, факультет біомедичних наук Університету Бонда, нещодавнє дослідження показало, що на сидіннях громадських туалетів мікробів зазвичай менше, ніж на інших поверхнях, таких як:

дверні ручки;

ручки кранів;

важелі зливу.

Статистика показує, що громадськими туалетами в багатолюдних місцях користуються сотні, а то й тисячі разів на тиждень. Деякі з них прибирають частіше, а інші набагато рідше — тому мікроби швидко розмножуються. Основними сигналами того, що в туалеті давно не прибирали, є:

запах сечі;

брудна підлога.

Однак найбільша проблема полягає не тільки в сидінні: проблема в тому, що відбувається під час змиву. Коли ви змиваєте без кришки, у повітря потрапляє "туалетний шлейф", що викидає найдрібніші краплі. Ці краплі можуть містити бактерії та віруси з унітаза і поширюватися на відстань до 2 метрів.

Ще одна загроза — сушарки для рук. Вони, як показує дослідження, здатні поширювати мікроби, якщо люди не вимили руки ретельно.

Як поширюються мікроби?

За словами Таджоурі, люди можуть підхопити мікроби в громадських туалетах кількома способами:

контакт зі шкірою;

дотик до обличчя;

вдихання;

бризки з унітаза.

Як убезпечити себе в громадському туалеті?

Експерти також дали кілька порад, які допоможуть захистити себе в громадських туалетах. Ось вони:

використовуйте чохли на сидіння або кладіть туалетний папір;

використовуйте кришку унітаза;

ретельно мийте руки не менше 20 секунд;

використовуйте дезінфікуючий засіб;

уникайте сушарок;

дезінфікуйте телефон.

