Главный пояс астероидов в Солнечной системе исчезает: что происходит

Астрономы рассчитали, насколько быстро происходит исчезновение массы в поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером.

Большинство астероидов, которые находятся достаточно близко к Земле, появились в главном поясе астероидов, который представляет собой кольцо, вращающее вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера. Ученые выяснили, что пояс астероидов медленно исчезает и рассчитали скорость исчезновения массы этой структуры из-за столкновений и гравитационного влияния. Также ученые выяснили, где оказываются выброшенные астероиды. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Главный пояс астероидов считается скоплением камней, которые так и не превратились в планету 4,6 миллиарда лет назад во время формирования Солнечной системы. Гравитационное влияние Юпитера помешало это сделать. В результате начали происходить разрушительные столкновения между космическим и камнями. Считается, что то, что осталось сегодня в главном поясе астероидов, содержит лишь примерно 3% массы Луны, разбросанной на миллионы километров.

Гравитационные резонансы, то есть области в космосе, где орбитальные периоды астероидов создают регулярные взаимодействия с Юпитером, Сатурном и даже Марсом, приводят к дестабилизации орбит космических камней. В результате астероиды вылетают из главного пояса. Часть из них направляется к Юпитеру, а часть – ближе к Земле. Астероиды, которые не покидают главный пояс, в результате столкновений, медленно превращаются в метеоритную пыль.

Астрономы выяснили, насколько быстро происходит исчезновение массы в главном поясе астероидов. Расчеты показали, что в настоящее время главный пояс астероидов теряет примерно 0,0088% от той массы, которая еще участвует в столкновениях. Это может показаться небольшой цифрой, но это значительное количество материала, если учитывать огромные временные масштабы эволюции Солнечной системы.

Исследование показало, каким образом распределяется потерянная масса, которая направляется во внутреннюю часть Солнечной системы. Примерно 20% массы уходит в виде астероидов и метеоритов, которые иногда пересекают орбиту Землю и даже входят в атмосферу нашей планеты. Остальные 80% массы из-за взаимных столкновений превращаются в метеоритную пыль, которая кружит вокруг Солнца и благодаря ей на Земле иногда после захода или перед восходом Солнца можно увидеть зодиакальный свет.

Понимание потери массы поясом астероидов имеет прямое отношение к эволюции Земли. Не все крупные астероиды исчезали в прошлом в космосе, часть из них становилась камнями, которые падали на Землю.

По слова ученых, примерно 3,5 миллиарда лет назад главный пояс астероидов имел примерно на 50% большую массу, а скорость потери массы была примерно в 2 раза выше. Это совпадает с геологическими данными, полученными на Луне и Земле, которые показывают снижение количества падений астероидов за последние несколько миллиардов лет.

Хотя главный пояс астероидов считается постоянным компонентом Солнечной системы, ученые говорят, что эта структура меняется и медленно исчезает на протяжении миллиардов лет. В будущем пояс астероидов может полностью исчезнуть.

