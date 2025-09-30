Дело в температуре: ученые считают, что большинство людей неверно стирают свою одежду

Исследователи назвали простой способ стирать вещи правильно. Это поможет сохранить планету, одежду и деньги на счету.

Большинство людей на Земле уверены, что умеют стирать свою одежду. Однако теперь ученые считают, что мы заблуждались все это время. Оказалось, что стирка при более низких температурах на самом деле является верным решением – это позволит сохранить планету, одежду, а также финансы, пишет IFLScience.

Когда речь идет о ручной стирке, более теплая вода действительно может быть в разы эффективнее, однако это неверно, когда речь идет о стирке в стиральной машине. По словам ученых, стиральные машины и новые моющие средства сделали все для того, чтобы нам не нужно было использовать горячую воду во время этого процесса.

По словам экспертов, современные стиральные машины по своей конструкции хорошо подходят для стирки в холодно воде. Современные стиральные машины не только рассчитаны на холодную воду, но и многие моющие средства содержат ферменты, которые начинают работать при температуре всего 15,6 °C, а моющие средства для стирки в холодной воде также улучшают результаты.

Исследования показывают, что холодная вода весьма эффективно способна справиться с пятнами – испытания свидетельствуют о том, что это справедливо для большинства типов пятен. По данным Arm & Hammer, многие пятна от еды и напитков, например, от шоколада, джема, детского питания и пива, легче удаляются холодной водой. Холодная вода также рекомендуется для удаления пятен от мочи и крови.

В то же время более стойкие пятна, такие как от масла, жира, томатов и трав, лучше удаляются в теплой воде. Однако для особенно деликатных тканей, таких как кружево, шел и темные ткани, лучше подходит холодная вода.

Более того, на многих этикетках по уходу за одеждой указано, что стирать нужно в прохладной или даже холодной воде. При стирке в неправильной температуре воды одежда может полинять, сесть или полинять. Правильная температура воды может продлить срок службы одежды и сэкономить деньги.

Эксперты также отмечают, что до 90% энергии, потребляемой стиральной машиной, уходит на нагрев воды, поэтому снижение температуры поможет снизить расходы на электроэнергию. Это также помогает минимизировать складки на ткани, что позволяет тратить меньше времени и денег на глажку.

Исследователи также обнаружили, что стирка в холодной воде имеет преимущества и для планеты. Уменьшение температуры стирки снижает потребление энергии и уменьшает общее воздействие стирки на окружающую среду.

Горячая вода также может повредить волокна одежды и привести к осыпанию микроскопических частиц синтетических тканей. Помимо того, что они могут испортить вашу одежду, эти микроволокна могут попасть в озера, океаны и водоемы, нанося ущерб дикой природе и ухудшая качество воды. Стирка при более низкой температуре может помочь в борьбе с этим загрязнением.

Впрочем, ученые признают, что ткани, такие как трикотаж и синтетические ткани, легче стирать в теплой воде. Более высокие температуры также подходят для сильно загрязненной одежды. Если кто-то в вашем доме заболел, более теплая вода лучше справится с предотвращением распространения микробов.

