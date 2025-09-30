Річ у температурі: вчені вважають, що більшість людей неправильно перуть свій одяг

Дослідники назвали простий спосіб прати речі правильно. Це допоможе зберегти планету, одяг і гроші на рахунку.

Більшість людей на Землі впевнені, що вміють прати свій одяг. Однак тепер учені вважають, що ми помилялися весь цей час. Виявилося, що прання за нижчих температур насправді є правильним рішенням — це дасть змогу зберегти планету, одяг, а також фінанси, пише IFLScience.

Коли йдеться про ручне прання, тепліша вода справді може бути в рази ефективнішою, однак це невірно, коли йдеться про прання в пральній машині. За словами вчених, пральні машини та нові мийні засоби зробили все для того, щоб нам не потрібно було використовувати гарячу воду під час цього процесу.

За словами експертів, сучасні пральні машини за своєю конструкцією добре підходять для прання в холодній воді. Сучасні пральні машини не тільки розраховані на холодну воду, а й багато мийних засобів містять ферменти, які починають працювати при температурі всього 15,6 °C, а мийні засоби для прання в холодній воді також покращують результати.

Дослідження показують, що холодна вода досить ефективно здатна впоратися з плямами — випробування свідчать про те, що це справедливо для більшості типів плям. За даними Arm & Hammer, багато плям від їжі та напоїв, наприклад, від шоколаду, джему, дитячого харчування і пива, легше видаляються холодною водою. Холодна вода також рекомендується для видалення плям від сечі та крові.

Водночас більш стійкі плями, як-от від олії, жиру, томатів і трав, краще видаляються в теплій воді. Однак для особливо делікатних тканин, таких як мереживо, шовк і темні тканини, краще підходить холодна вода.

Ба більше, на багатьох етикетках з догляду за одягом зазначено, що прати потрібно в прохолодній або навіть холодній воді. При пранні в неправильній температурі води одяг може злиняти, сісти або злиняти. Правильна температура води може продовжити термін служби одягу і заощадити гроші.

Експерти також зазначають, що до 90% енергії, споживаної пральною машиною, йде на нагрівання води, тому зниження температури допоможе знизити витрати на електроенергію. Це також допомагає мінімізувати складки на тканині, що дає змогу витрачати менше часу і грошей на прасування.

Дослідники також виявили, що прання в холодній воді має переваги й для планети. Зменшення температури прання знижує споживання енергії та зменшує загальний вплив прання на навколишнє середовище.

Гаряча вода також може пошкодити волокна одягу і призвести до осипання мікроскопічних частинок синтетичних тканин. Крім того, що вони можуть зіпсувати ваш одяг, ці мікроволокна можуть потрапити в озера, океани та водойми, завдаючи шкоди дикій природі й погіршуючи якість води. Прання за нижчої температури може допомогти в боротьбі з цим забрудненням.

Утім, учені визнають, що тканини, такі як трикотаж і синтетичні тканини, легше прати в теплій воді. Вищі температури також підходять для сильно забрудненого одягу. Якщо хтось у вашому домі захворів, тепліша вода краще впорається із запобіганням поширенню мікробів.

