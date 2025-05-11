Розсадник кліщів і грибів: людям слід прати постільну білизну частіше, ніж усі думають (фото)
Більшість людей на Землі проводять третину свого життя уві сні — саме тому більшості з нас варто було б прати постільну білизну частіше, ніж це відбувається сьогодні. Експерти назвали кілька вагомих причин, чому до них варто прислухатися.
Про це пише IFLScience.
Прання та зміна постільної білизни — рутина, яка не подобається багатьом, проте наука припускає, що більшості людей на планеті варто було б міняти постільну білизну частіше. Насправді експерти радять міняти простирадла раз на тиждень або максимум два тижні.
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Цілий зоопарк в одному ліжку
Дослідження показують, що середньостатистична людина проводить уві сні близько третини всього свого життя — простими словами, люди проводять у ліжку неймовірну кількість часу. Однак, за словами нью-йоркського біолога Філіпа Тьєрно, піт, змертвілі клітини шкіри й пилові кліщі, крім усього іншого, перетворюють наші ліжка на "ботанічний парк" бактерій і грибків.
Дослідники зазначають, що ці небажані сусіди можуть спровокувати цілу низку проблем, зокрема:
- екзему;
- алергію;
- астму.
За словами Тьєрно, всі ці бактерії та грибки здатні зробити вас хворими, навіть якщо ви зазвичай не страждаєте від алергії. Звідси й рекомендація вчених: періть постільну білизну раз на тиждень.
Дипломований психолог, доктор Ліндсі Браунінг зазначає, що регулярне прання особливо важливе в літні місяці. У цей період люди потіють трохи більше, а тому можуть стикатися з додатковими проблемами. Наприклад, сінною лихоманкою або пилком.
За словами дерматолога, доктора медицини Алока Віджа, є й інші чинники, які вказують на те, що постільну білизну варто було б прати значно частіше. До них належать:
- наявність тварин;
- рясне потовиділення;
- алергія;
- астма;
- одяг, у якому ви спите.
Як правильно прати постільну білизну
Старший викладач мікробіології у Вестмінстерському університеті, доктор Манал Мохаммад рекомендує прати постільну білизну за теплої або високої температури 40-60°C. Експерт також радить міняти наволочки кожні кілька днів і "провітрювати" постіль щоранку — відкидання простирадл вранці робить наше ліжко менш сприятливим для бактерій і пилових кліщів.
Як часто насправді люди змінюють ліжко
Дослідження британських учених показало, що менше третини британців перуть постільну білизну щотижня — 28%, трохи більше перуть простирадла кожні два тижні — 36%, кожен десятий зізнався, що змінює простирадла лише раз на місяць. У 2022 році вчені також виявили, що 45% самотніх чоловіків залишали свої простирадла невипраними до чотирьох місяців.
Раніше Фокус писав про те, що застеляти ліжко вранці — шкідлива звичка: вчені пояснили, чим це загрожує людині.