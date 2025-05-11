Розсадник кліщів і грибів: людям слід прати постільну білизну частіше, ніж усі думають (фото)

Більшість людей на Землі проводять третину свого життя уві сні — саме тому більшості з нас варто було б прати постільну білизну частіше, ніж це відбувається сьогодні. Експерти назвали кілька вагомих причин, чому до них варто прислухатися.

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Про це пише IFLScience.

Прання та зміна постільної білизни — рутина, яка не подобається багатьом, проте наука припускає, що більшості людей на планеті варто було б міняти постільну білизну частіше. Насправді експерти радять міняти простирадла раз на тиждень або максимум два тижні.

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Цілий зоопарк в одному ліжку

Дослідження показують, що середньостатистична людина проводить уві сні близько третини всього свого життя — простими словами, люди проводять у ліжку неймовірну кількість часу. Однак, за словами нью-йоркського біолога Філіпа Тьєрно, піт, змертвілі клітини шкіри й пилові кліщі, крім усього іншого, перетворюють наші ліжка на "ботанічний парк" бактерій і грибків.

Дослідники зазначають, що ці небажані сусіди можуть спровокувати цілу низку проблем, зокрема:

екзему;

алергію;

астму.

За словами Тьєрно, всі ці бактерії та грибки здатні зробити вас хворими, навіть якщо ви зазвичай не страждаєте від алергії. Звідси й рекомендація вчених: періть постільну білизну раз на тиждень.

Дипломований психолог, доктор Ліндсі Браунінг зазначає, що регулярне прання особливо важливе в літні місяці. У цей період люди потіють трохи більше, а тому можуть стикатися з додатковими проблемами. Наприклад, сінною лихоманкою або пилком.

За словами дерматолога, доктора медицини Алока Віджа, є й інші чинники, які вказують на те, що постільну білизну варто було б прати значно частіше. До них належать:

наявність тварин;

рясне потовиділення;

алергія;

астма;

одяг, у якому ви спите.

Учені радять прати білизну за температури від 40 до 60°C Фото: Shutterstock

Як правильно прати постільну білизну

Старший викладач мікробіології у Вестмінстерському університеті, доктор Манал Мохаммад рекомендує прати постільну білизну за теплої або високої температури 40-60°C. Експерт також радить міняти наволочки кожні кілька днів і "провітрювати" постіль щоранку — відкидання простирадл вранці робить наше ліжко менш сприятливим для бактерій і пилових кліщів.

Як часто насправді люди змінюють ліжко

Дослідження британських учених показало, що менше третини британців перуть постільну білизну щотижня — 28%, трохи більше перуть простирадла кожні два тижні — 36%, кожен десятий зізнався, що змінює простирадла лише раз на місяць. У 2022 році вчені також виявили, що 45% самотніх чоловіків залишали свої простирадла невипраними до чотирьох місяців.

Раніше Фокус писав про те, що застеляти ліжко вранці — шкідлива звичка: вчені пояснили, чим це загрожує людині.