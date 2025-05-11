Рассадник клещей и грибов: людям следует стирать постельное белье чаще, чем все думают (фото)
Большинство людей на Земле проводят треть своей жизни во сне — именно поэтому большинству из нас следовало бы стирать постельное белье чаще, чем это происходит сегодня. Эксперты назвали несколько веских причин, почему к ним стоит прислушаться.
Об этом пишет IFLScience.
Стирка и смена постельного белья — рутина, которая не нравится многим, однако наука предполагает, что большинству людей на планете следовало бы менять постельное белье чаще. На самом деле эксперты советуют менять простыни раз в неделю или максимум две недели.
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Целый зоопарк в одной постели
Исследования показывают, что среднестатистический человек проводит во сне около трети всей своей жизни — простыми словами, люди проводят в кровати невероятное количество времени. Однако, по словам нью-йоркского биолога Филиппа Тьерно, пот, омертвевшие клетки кожи и пылевые клещи, помимо всего прочего, превращают наши постели в "ботанический парк" бактерий и грибков.
Исследователи отмечают, что эти нежелательные соседи могут спровоцировать целый ряд проблем, в том числе:
- экзему;
- аллергию;
- астму.
По словам Тьерно, все эти бактерии и грибки способны сделать вас больными, даже если вы обычно не страдаете от аллергии. Отсюда и рекомендация ученых: стирайте постельное белье раз в неделю.
Дипломированный психолог, доктор Линдси Браунинг отмечает, что регулярная стирка особенно важна в летние месяцы. В этот период люди потеют немного больше, а потому могут сталкиваться с дополнительными проблемами. Например, сенной лихорадкой или пыльцой.
По словам дерматолога, доктора медицины Алока Виджа, есть и другие факторы, указывающие на то, что постельное белье следовало бы стирать значительно чаще. К ним относятся:
- наличие животных;
- обильное потоотделение;
- аллергия;
- астма;
- одежда, в которой вы спите.
Как правильно стирать постельное белье
Старший преподаватель микробиологии в Вестминстерском университете, доктор Манал Мохаммад рекомендует стирать постельное белье при теплой или высокой температуре 40–60°C. Эксперт также советует менять наволочки каждые несколько дней и "проветривать" постель каждое утро — откидывание простыней утром делает нашу кровать менее благоприятной для бактерий и пылевых клещей.
Как часто на самом деле люди меняют постель
Исследование британских ученых показало, что менее трети британцев стирают постельное белье еженедельно — 28%, немного больше стирают простыни каждые две недели — 36%, каждый десятый признался, что меняет простыни лишь раз в месяц. В 2022 году ученые также обнаружили, что 45% одиноких мужчин оставляли свои простыни нестираными до четырех месяцев.
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