Создан биотуалет нового поколения: что-то живое в нем перерабатывает отходы и устраняет запах

Исследователи создали первый в мире туалет на грибах, который в будущем может заменить переносные биотуалеты с неприятным запахом. Основную роль в этой пилотной конструкции играют грибы.

Related video

Большинство людей хотя бы раз в жизни пользовались биотуалетом и знают, что порой они могут источать неприятный аромат. В новом исследовании команда из Университета Британской Колумбии в Канаде похоже нашла решение – первый в мире биотуалет нового поколения, пишет Popular Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда создала MycoToilet – первый в мире безводный туалет на грибах. Конструкция использует мицелий для преобразования человеческих отходов в компост. Более того, биотуалет нового поколения инклюзивен и требует всего четырех посещений экспертов для обслуживания. Команда считает, что MycoToilet имеет большой потенциал в парках, отдаленных поселениях и развивающихся регионах.

По словам руководителя проекта и исследователя Школы архитектуры и ландшафтной архитектуры Университета Британской Колумбии Джозефа Дамена, они с коллегами хотели превратить привычную всем повседневную рутину в приятное занятие, напоминающее о нашей связи с экологическими циклами. Компостные туалеты, несмотря на свою полезность, часто вызывают негативные ассоциации, однако теперь ученые стремились создать чистую, удобную и простую в использовании систему.

Известно, что конструкция состоит из деревянных панелей, обшитых снаружи кедровой обивкой, устойчивой к гниению и обладающей антибактериальными свойствами, зеленой крышей маломощным вентилятором для циркуляции воздуха. Система биотуалета также отделяет твердые отходы от жидких: твердые направляются в отсек, покрытый мицелием, где микробы превращают отходы в компост, а грибы устраняют неприятные запахи.

По словам специалиста по микробиологической экологии Университета Британской Колумбии Стивена Халлама, исследования показывают, что грибы очень хорошо разлагают биомассу, включая человеческие и животные отходы. Они производят ферменты, которые преобразуют материалы в более простые соединения, поддерживая при этом микробные сообщества, ускоряющие разложение. Наиболее любопытно то, что этот процесс не требует добавления воды, электричества или химикатов. Более того, мицелиевые вкладыши нейтрализуют более 90% пахучих соединений.

Отметим, что MycoToilet был запущен в Ботаническом саду Университета Британской Колумбии 26 сентября в рамках шестинедельного пилотного проекта. Исследователи будут наблюдать за тем, как микробы улучшают аэробное компостирование в присутствии грибов, избавляя нас от запахов, связанных с анаэробным компостированием.

Ожидается, что после выхода на полную мощность MycoToilet будет производить около 15 галлонов почвы и 528 галлонов жидких удобрений в год. Ожидается, что это станет выгодным решением для всех, поскольку полученные отходы могут сократить использование потенциально вредных химических удобрений.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, кто и когда изобрел современный унитаз.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли брызги из унитаза во всей их отвратительной красе.