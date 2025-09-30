Створено біотуалет нового покоління: щось живе в ньому переробляє відходи й усуває запах

Дослідники створили перший у світі туалет на грибах, який у майбутньому може замінити переносні біотуалети з неприємним запахом. Основну роль у цій пілотній конструкції відіграють гриби.

Більшість людей хоча б раз у житті користувалися біотуалетом і знають, що часом вони можуть виділяти неприємний аромат. У новому дослідженні команда з Університету Британської Колумбії в Канаді схоже знайшла рішення — перший у світі біотуалет нового покоління, пише Popular Science.

Команда створила MycoToilet — перший у світі безводний туалет на грибах. Конструкція використовує міцелій для перетворення людських відходів на компост. Ба більше, біотуалет нового покоління інклюзивний і потребує лише чотирьох відвідувань експертів для обслуговування. Команда вважає, що MycoToilet має великий потенціал у парках, віддалених поселеннях і регіонах, що розвиваються.

За словами керівника проєкту і дослідника Школи архітектури та ландшафтної архітектури Університету Британської Колумбії Джозефа Дамена, вони з колегами хотіли перетворити звичну всім повсякденну рутину на приємне заняття, яке нагадує про наш зв'язок з екологічними циклами. Компостні туалети, попри свою корисність, часто викликають негативні асоціації, проте тепер вчені прагнули створити чисту, зручну і просту у використанні систему.

Відомо, що конструкція складається з дерев'яних панелей, обшитих зовні кедровою оббивкою, стійкою до гниття і такою, що володіє антибактеріальними властивостями, зеленим дахом і малопотужним вентилятором для циркуляції повітря. Система біотуалету також відокремлює тверді відходи від рідких: тверді прямують у відсік, покритий міцелієм, де мікроби перетворюють відходи на компост, а гриби усувають неприємні запахи.

За словами фахівця з мікробіологічної екології Університету Британської Колумбії Стівена Галлама, дослідження показують, що гриби дуже добре розкладають біомасу, включно з людськими й тваринними відходами. Вони виробляють ферменти, які перетворюють матеріали на простіші сполуки, підтримуючи при цьому мікробні спільноти, що прискорюють розкладання. Найцікавіше те, що цей процес не вимагає додавання води, електрики або хімікатів. Ба більше, міцелієві вкладки нейтралізують понад 90% пахучих сполук.

Зазначимо, що MycoToilet запустили в Ботанічному саду Університету Британської Колумбії 26 вересня в рамках шеститижневого пілотного проєкту. Дослідники спостерігатимуть за тим, як мікроби покращують аеробне компостування в присутності грибів, позбавляючи нас запахів, пов'язаних з анаеробним компостуванням.

Очікується, що після виходу на повну потужність MycoToilet вироблятиме близько 15 галонів ґрунту і 528 галонів рідких добрив на рік. Очікується, що це стане вигідним рішенням для всіх, оскільки отримані відходи можуть скоротити використання потенційно шкідливих хімічних добрив.

