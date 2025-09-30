Пригласить питомца на бокал вина: ученые создали напиток для домашних животных

Новозеландская компания создала вино, которое можно пить с домашними животными. Производители обещают питомцам заряд бодрости – вместо алкоголя используется кошачья мята.

После напряженного рабочего дня многие люди не против побаловать себя бокалом любимого вина. Теперь, если у вас есть домашние питомцы, они могут присоединиться к вам в этом процессе: компания Muttley's Estate, расположенная в Новой Зеландии, представила линейку вин, которые можно пить с домашними животными, пишет Daily Mail.

Производители создали три вида вина для животных, которые вместо алкоголя содержат кошачью мяту:

Chapawgne;

Purrno Noir;

Sauvignon Bark.

Отметим, что кошачья мята – распространенное растение, которое эффективно расслабляет как кошек, так и собак. Это может быть полезно в ситуациях, когда собака испытывает тревогу или стресс, например, во время грозы.

Производители отмечают, что бутылка вина для домашних животных стоит 7,53 доллара (около 309 грн) за 150 миллилитров. Для создания напитка компания выращивает собственную кошачью мяту, смешивая ее с водой и консервантами. На сайте компании говорится, что вино с кошачьей мятой создано из лучших кошачьих мят, собранных под новозеландским солнцем.

Утверждается, что каждый глоток раскрывает симфонию вкусов и является не просто приятным напитком для животных, но также обладает рядом полезных для здоровья кошек и собак свойств. Для кошек это включает в себя снижение стресса, улучшение настроения, стимуляцию аппетита и натуральное средство от насекомых.

Исследования показывают, что кошачья мята содержит соединение под названием непеталактон, способное вызывать у кошек реакцию, подобную эйфории и расслаблению. Таким образом, употребление кошачьего вина способно снизить у животных стресс и беспокойство, особенно в ситуациях, как переезд или посещение ветеринара. В то же время, собаки могут испытывать успокаивающий эффект, а также глубокую релаксацию, стимуляцию аппетита и улучшение пищеварения.

По словам производителей, владельцы домашних питомцев могут выбрать один из семи сортов, все они одинаковы в цене. Отметим, что названия всех вин имеют определенную тематику, связанную с домашними животными.

Те, чьи питомцы уже попробовали вино, отмечают, что напиток действительно расслабляет животных.

