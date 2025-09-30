Запросити улюбленця на келих вина: вчені створили напій для домашніх тварин

Новозеландська компанія створила вино, яке можна пити з домашніми тваринами. Виробники обіцяють улюбленцям заряд бадьорості — замість алкоголю використовується котяча м'ята.

Related video

Після напруженого робочого дня багато людей не проти побалувати себе келихом улюбленого вина. Тепер, якщо у вас є домашні улюбленці, вони можуть приєднатися до вас у цьому процесі: компанія Muttley's Estate, розташована в Новій Зеландії, представила лінійку вин, які можна пити з домашніми тваринами, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Виробники створили три види вина для тварин, які замість алкоголю містять котячу м'яту:

Chapawgne;

Purrno Noir;

Sauvignon Bark.

Зазначимо, що котяча м'ята — поширена рослина, яка ефективно розслабляє як котів, так і собак. Це може бути корисно в ситуаціях, коли собака відчуває тривогу або стрес, наприклад, під час грози.

Виробники зазначають, що пляшка вина для домашніх тварин коштує 7,53 долара (близько 309 грн) за 150 мілілітрів. Для створення напою компанія вирощує власну котячу м'яту, змішуючи її з водою і консервантами. На сайті компанії йдеться, що вино з котячою м'ятою створено з найкращих котячих м'ят, зібраних під новозеландським сонцем.

Стверджується, що кожен ковток розкриває симфонію смаків і є не просто приємним напоєм для тварин, але також має низку корисних для здоров'я котів і собак властивостей. Для котів це означає зниження стресу, поліпшення настрою, стимуляцію апетиту і натуральний засіб від комах.

Дослідження показують, що котяча м'ята містить сполуку під назвою непеталактон, яка здатна викликати у кішок реакцію, подібну до ейфорії та розслаблення. Таким чином, вживання котячого вина здатне знизити у тварин стрес і занепокоєння, особливо в таких ситуаціях, як переїзд або відвідування ветеринара. Водночас собаки можуть відчувати заспокійливий ефект, а також глибоку релаксацію, стимуляцію апетиту і поліпшення травлення.

За словами виробників, власники домашніх улюбленців можуть обрати один із семи сортів, усі вони однакові в ціні. Зазначимо, що назви всіх вин мають певну тематику, пов'язану з домашніми тваринами.

Ті, чиї улюбленці вже скуштували вино, зазначають, що напій справді розслабляє тварин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені помістили тварин в умови мікрогравітації.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чи вміють кішки дружити.