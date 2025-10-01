Археологи заглянули под "посмертные маски" колумбийских мумий (фото)

Археологи смогли заглянуть под «посмертные маски» древних мумий, которые были найдены в колумбийских Андах. Ученые смогли реконструировать их лица.

Эти люди жили между XIII и XVIII веками и были похоронены с посмертными масками на лицах. Поскольку могилы были давно разграблены, ученые мало что знают об этих четырех мумия в историческом контексте, пишет Live Science.

При помощи цифровых технологий археологи демаскировали черепа мумий, чтобы реконструировать их лица. Во время реконструкции ученые выяснили, что одна мумия принадлежала ребенку 6-7 лет, 60-летней женщине и двум молодым мужчинам. Маски на их лицах были созданы из смолы, глины, воска и кукурузы.

Также ученые подчеркивают, что все четыре маски были повреждены: у них отсутствуют носы и фрагменты у основания, но сохранились декоративные бусины вокруг глаз.

Лица четырех колумбийских мумий Фото: Facial depiction by Face Lab, Liverpool John Moores University

Все четверо принадлежали к доиспанскому населению Восточных Кордильер в колумбийских Андах. Радиоуглеродный анализ показал, что они жили между 1216 и 1797 годами.

Черепа в масках прошли компьютерную томографию, что позволило ученым заглянуть под посмертные маски мумий.

Затем ученые наложили мышцы, мягкие ткани и жир на демаскированные черепа. По словам руководитель проекта Face Lab в Ливерпульском университете Джессика Лю, процесс реконструкции похож на создание виртуальной скульптуры. Ученые используют каркас черепа постепенно накладывая на него слой за слоем.

Исследователи использовали данные о лицевых тканях современных колумбийских мужчин, чтобы восстановить лица двух мужских мумий. Размер и форма носа определялись путем измерения костных тканей черепа и последующего выбора наиболее подходящего носа из множества вариантов.

Для лиц мумий был выбран типичный для жителей региона цвет кожи, глаз и волос. Далее ученые перешли к наиболее сложному отрезку работы – текстуре лица, которая подразумевает морщины, ресницы, веснушки и поры. Лю подчеркивает, что это долгий процесс постоянного внесения изменений.

«Текстура всегда является самой большой проблемой, просто потому что мы не знаем, как они будут выглядеть, есть ли у них шрамы или татуировки на лице, и действительно ли у них такой оттенок кожи. Показанная нами текстура — это усредненное представление, основанное на том, что мы знаем об этих людях», - подытожила Лю.

Напомним, создана реконструкция лица одного из величайших фараонов Древнего Египта. Несмотря на то, что Аменхотеп III является одним из самых известных фараонов Древнего Египта, его мумия является одной из самых плохо сохранившихся.