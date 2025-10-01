Археологи зазирнули під "посмертні маски" колумбійських мумій (фото)

Археологи змогли зазирнути під "посмертні маски" стародавніх мумій, які були знайдені в колумбійських Андах. Вчені змогли реконструювати їхні обличчя.

Related video

Ці люди жили між XIII та XVIII століттями й були поховані з посмертними масками на обличчях. Оскільки могили були давно розграбовані, вчені мало що знають про ці чотири мумії в історичному контексті, пише Live Science.

За допомогою цифрових технологій археологи демаскували черепи мумій, щоб реконструювати їхні обличчя. Під час реконструкції вчені з'ясували, що одна мумія належала дитині 6-7 років, 60-річній жінці та двом молодим чоловікам. Маски на їхніх обличчях були створені зі смоли, глини, воску та кукурудзи.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Також учені підкреслюють, що всі чотири маски були пошкоджені: у них відсутні носи і фрагменти біля основи, але збереглися декоративні намистини навколо очей.

Обличчя чотирьох колумбійських мумій Фото: Facial depiction by Face Lab, Liverpool John Moores University

Усі четверо належали до доіспанського населення Східних Кордильєр у колумбійських Андах. Радіовуглецевий аналіз показав, що вони жили між 1216 і 1797 роками.

Черепи в масках пройшли комп'ютерну томографію, що дало змогу вченим зазирнути під посмертні маски мумій.

Потім учені наклали м'язи, м'які тканини та жир на демаскіровані черепи. За словами керівника проєкту Face Lab у Ліверпульському університеті Джессіки Лю, процес реконструкції схожий на створення віртуальної скульптури. Вчені використовують каркас черепа поступово накладаючи на нього шар за шаром.

Дослідники використовували дані про лицьові тканини сучасних колумбійських чоловіків, щоб відновити обличчя двох чоловічих мумій. Розмір і форму носа визначали шляхом вимірювання кісткових тканин черепа і подальшого вибору найбільш підходящого носа з безлічі варіантів.

Для облич мумій було обрано типовий для жителів регіону колір шкіри, очей і волосся. Далі вчені перейшли до найскладнішого відрізка роботи — текстури обличчя, яка передбачає зморшки, вії, веснянки та пори. Лю підкреслює, що це довгий процес постійного внесення змін.

"Текстура завжди є найбільшою проблемою, просто тому що ми не знаємо, який вигляд вони матимуть, чи є в них шрами або татуювання на обличчі, і чи справді в них такий відтінок шкіри. Показана нами текстура — це усереднене уявлення, засноване на тому, що ми знаємо про цих людей", — підсумувала Лю.

Нагадаємо, створено реконструкцію обличчя одного з найвидатніших фараонів Стародавнього Єгипту. Попри те, що Аменхотеп III є одним із найвідоміших фараонів Стародавнього Єгипту, його мумія є однією з найбільш погано збережених.