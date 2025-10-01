Почти вдвое больше предыдущего рекордсмена: найдено самое высокое дерево в Амазонии

Экологи обнаружили самое высокое дерево Амазонии. Данные указывают на то что оно вдвое выше предыдущего рекордсмена.

Related video

В Амазонии произрастает около 400 милиардов деревьев, что сделало регион самым обшрным тропическим лесом на Земле. Удивительно, однако, несмотря на огромное изобилие, этот регион не особенно славится высокими деревьями. Впрочем, в последнее время ученые все чаще открывают настоящих гигантов в тропических лесах, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно исследованию 2019 года, самое высокое дерево в тропических лесах Амазонки достигало высоты 88,5 метра и находилось в отдаленной части тропических лесов между штатами Пара и Амапа на севере Бразилии.

По словам ученых, дерево было обнаружено Национальным институтом космческих исследований Бразилии, который использовал воздушное лазерное сканирование для изучения обширных участков тропических лесовАмазонии. Интересно, что это был не единственный гигант в этом районе. Исследователи отметили, что рекордсмен был окружен семью другими деревьями высотой более 80 метров и многими другими, высота которых превышала 75 метров.

Позже ученые отправились в лес, чтобы посмотреть на гиганта воочию. Пройдя через тропический лес, группа обнаружила, что эти колоссальные деревья принадлежат к одному и тому же виду — диниции высокой (Dinizia excelsa). Предыдущие оценки предполагали, что эти огромные деревья могут достигать высоты лишь до 60 метров, но их исследование однозначно доказало обратное.

Отметим, что предыдущий рекордсмен по высоте дерева в тропических лесах Амазонии также принадлежал к этому виду – любопытно, что он был почти на 30 метров ниже дерева, обнаруженного в 2019 году.

По словам экологов, обнаруживших дерево в 2019 году, Тобиаса Джексона и Сами Рифаи, им с коллегами пока не удалось понять. Как деревья стали такими огромными. Будучи первопроходцами, заселившими эти территории и прогалины в растительности, деревья, вероятно, воспользовались каким-то прошлым нарушением, расчистившим часть леса с помощью штормов или деятельности человека. Тот факт, что они выжили так долго и выросли такими высокими, должно быть, по крайней мере отчасти, благодаря их полной удаленности от городских районов и промышленности.

Хотя Амазония известна своим обилием деревьев, рекордная высота — не ее специализация. Почти все самые высокие деревья на Земле встречаются в западной части Северной Америки, джунглях Юго-Восточной Азии и юго-восточной Австралии.

Например, самым высоким деревом в мире считается гигантская секвойя вечнозеленая (Sequoia sempervirens) по имени Гиперион высотой 115,92 метра – она произрастает в секретном месте Национального парка штата Редвуд в Северной Калифорнии. По словам исследователей, это почти максимальная высота, на которую способны деревья в теории. Считается, что абсолютный предел дерева составляет около 120 метров – если дерево больше, оно не может перекачивать воду во все клетки своих листьев.

С другой стороны, ученые считают, что в Амазонии существуют экологические ограничения, которые не позволяют деревьям достичь по-настоящему гигантской высоты. Высокий рост имеет свои преимущества, например, возможность подняться над кронами деревьев и получить лучший доступ к солнечному свету, но он также сопряжен со значительными рисками. Чем выше растет дерево, тем оно уязвимее для ураганов, пожаров, вредителей, патогенов и, все чаще, бензопил.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые высадили вид, плодоносящий 40 разными фруктами.

Ранее Фокус писал о том, что наука изобрела волшебный лес: каждое дерево в нем будет светиться изнутри.