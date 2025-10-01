Майже вдвічі більше за попереднього рекордсмена: знайдено найвище дерево в Амазонії

Екологи виявили найвище дерево Амазонії. Дані вказують на те, що воно вдвічі вище за попереднього рекордсмена.

В Амазонії росте близько 400 мільярдів дерев, що зробило регіон найбільшим тропічним лісом на Землі. Дивно, однак, незважаючи на величезний достаток, цей регіон не особливо славиться високими деревами. Втім, останнім часом вчені все частіше відкривають справжніх гігантів у тропічних лісах, пише IFLScience.

Згідно з дослідженням 2019 року, найвище дерево в тропічних лісах Амазонки досягало висоти 88,5 метра і знаходилося у віддаленій частині тропічних лісів між штатами Пара і Амапа на півночі Бразилії.

За словами вчених, дерево було виявлено Національним інститутом космічних досліджень Бразилії, який використовував повітряне лазерне сканування для вивчення великих ділянок тропічних лісів Амазонії. Цікаво, що це був не єдиний гігант у цьому районі. Дослідники зазначили, що рекордсмен був оточений сімома іншими деревами заввишки понад 80 метрів і багатьма іншими, висота яких перевищувала 75 метрів.

Пізніше вчені вирушили в ліс, щоб подивитися на гіганта на власні очі. Пройшовши через тропічний ліс, група виявила, що ці колосальні дерева належать до одного й того ж виду — диніції високої (Dinizia excelsa). Попередні оцінки припускали, що ці величезні дерева можуть досягати висоти лише до 60 метрів, але їхнє дослідження однозначно довело протилежне.

Зазначимо, що попередній рекордсмен за висотою дерева в тропічних лісах Амазонії також належав до цього виду — цікаво, що він був майже на 30 метрів нижчим за дерево, виявлене 2019 року.

За словами екологів, які виявили дерево 2019 року, Тобіаса Джексона і Самі Ріфаї, їм із колегами поки що не вдалося зрозуміти. Як дерева стали такими величезними. Будучи першопрохідцями, які заселили ці території і прогалини в рослинності, дерева, ймовірно, скористалися якимось минулим порушенням, що розчистило частину лісу за допомогою штормів або діяльності людини. Той факт, що вони вижили так довго і виросли такими високими, мабуть, принаймні частково, завдяки їхній повній віддаленості від міських районів і промисловості.

Хоча Амазонія відома своєю великою кількістю дерев, рекордна висота — не її спеціалізація. Майже всі найвищі дерева на Землі трапляються в західній частині Північної Америки, джунглях Південно-Східної Азії та південно-східній Австралії.

Наприклад, найвищим деревом у світі вважається гігантська секвойя вічнозелена (Sequoia sempervirens) на ім'я Гіперіон заввишки 115,92 метра — вона росте в секретному місці Національного парку штату Редвуд у Північній Каліфорнії. За словами дослідників, це майже максимальна висота, на яку здатні дерева в теорії. Вважається, що абсолютна межа дерева становить близько 120 метрів — якщо дерево більше, воно не може перекачувати воду в усі клітини свого листя.

З іншого боку, вчені вважають, що в Амазонії існують екологічні обмеження, які не дають змоги деревам досягти по-справжньому гігантської висоти. Високе зростання має свої переваги, наприклад, можливість піднятися над кронами дерев і отримати кращий доступ до сонячного світла, але воно також пов'язане зі значними ризиками. Що вище росте дерево, то воно вразливіше для ураганів, пожеж, шкідників, патогенів і, дедалі частіше, бензопил.

