Раскрыт секрет черной вдовы: ученые выяснили, как ей удается завлечь партнера

В новом исследовании ученые изучили, как именно черным вдовам удается привлечь партнеров. Результаты показывают, что самки завлекают партнеров запахами сырных палок.

Черная вдова (Latrodectus hesperus) – хорошо изученный вид с брачным сезоном, который приходится на летние месяцы. Как правило, самки переживают сезон и спариваются в следующем году. Однако это не касается самцов – большинство из них не переживают сезон, пишет IFLScience.

Чтобы найти самку, самцам, как правило, необходимо следовать за феромонами, которые выделяет ее паутина. Исследования показали, что прибытие на паутину и прямой контакт с феромонами провоцируют самца на ухаживания. Это включает в себя и "связывание паутины" – процесс, в котором самец отрезает участки паутины самки и связывает их вместе своей паутиной. Это помогает самке понять, что самец не является добычей, угодившей в ловушку, и снижает ее агрессию. Для самца это имеет дополнительное преимущество, поскольку делает паутину самки менее привлекательной для других самцов.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, вырабатываются ли феромоны сезонно или оказывают иное действие при создании в лабораторных условиях. Команда разработала и провела множество экспериментов, включая различные поведенческие исследования и годичный полевой эксперимент, в ходе которого ученые собирали паутину и анализировали ее химические вещества, сравнивая образцы между собой. Команда также создала лабораторные версии феромонов, которые привлекали самцов пауков, хотя феромоны, вырабатываемые пауками, приводили к более длительному ухаживанию.

Отметим, что феромоны пауков все еще изучены недостаточно, а многие из них и вовсе еще неизвестны науке. Химическое соединение N-3-метилбутаноил-O-метилпропаноил-L-серин метиловый эфир (обозначенное как "1") является известным компонентом контактного феромона, но, исследуя западную вдову, исследователи выявили другой компонент: N-3-метилбутаноил-O-метилпропаноил-L-серин (7). Их сочетание, по крайней мере для человеческого носа, похоже на запах сырных палочек.

По словам первого автора исследования, доктора Андреаса Фишера из Грайфсвальдского университета, черные вдовы демонстрируют поразительно сложные коммуникативные навыки: благодаря сложному химическому взаимодействию вкусов и запахов самки значительно повышают свои шансы на успешное спаривание.

Помимо того, что изомасляная кислота, которая выделяется при распаде 1 и 7, является еще одним компонентом феромона, привлекающего самцов, ученые обнаружили, что самки западной черной вдовы вырабатывают больше 1 и 7 в теплые месяцы, чем весной или осенью. Ученые считают, это связано с тем, что летом половозрелые самцы, готовые к размножению, находятся в поисках партнерш.

