Розкрито секрет чорної вдови: вчені з'ясували, як їй вдається заманити партнера

У новому дослідженні вчені вивчили, як саме чорним вдовам вдається привабити партнерів. Результати показують, що самки заманюють партнерів запахами сирних палиць.

Чорна вдова (Latrodectus hesperus) — добре вивчений вид зі шлюбним сезоном, який припадає на літні місяці. Як правило, самки переживають сезон і спаровуються наступного року. Однак це не стосується самців — більшість із них не переживають сезон, пише IFLScience.

Щоб знайти самку, самцям, як правило, необхідно слідувати за феромонами, які виділяє її павутина. Дослідження показали, що прибуття на павутину і прямий контакт із феромонами провокують самця на залицяння. Це містить й "зв'язування павутини" — процес, у якому самець відрізає ділянки павутини самки й зв'язує їх разом своєю павутиною. Це допомагає самці зрозуміти, що самець не є здобиччю, яка потрапила в пастку, і знижує її агресію. Для самця це має додаткову перевагу, оскільки робить павутину самки менш привабливою для інших самців.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, чи виробляються феромони сезонно або чинять іншу дію при створенні в лабораторних умовах. Команда розробила і провела безліч експериментів, включно з різними поведінковими дослідженнями та річним польовим експериментом, під час якого вчені збирали павутиння й аналізували його хімічні речовини, порівнюючи зразки між собою. Команда також створила лабораторні версії феромонів, які приваблювали самців павуків, хоча феромони, що виробляються павуками, призводили до більш тривалого залицяння.

Зазначимо, що феромони павуків все ще вивчені недостатньо, а багато хто з них і зовсім ще невідомі науці. Хімічна сполука N-3-метилбутаноїл-O-метилпропаноїл-L-серин метиловий ефір (позначена як "1") є відомим компонентом контактного феромону, але, досліджуючи західну вдову, дослідники виявили інший компонент: N-3-метилбутаноїл-O-метилпропаноїл-L-серин (7). Їхнє поєднання, принаймні для людського носа, схоже на запах сирних паличок.

За словами першого автора дослідження, доктора Андреаса Фішера з Грайфсвальдського університету, чорні вдови демонструють разюче складні комунікативні навички: завдяки складній хімічній взаємодії смаків і запахів самки значно підвищують свої шанси на успішне спарювання.

Крім того, що ізомасляна кислота, яка виділяється під час розпаду 1 і 7, є ще одним компонентом феромону, що привертає самців, вчені виявили, що самки західної чорної вдови виробляють більше 1 і 7 в теплі місяці, ніж навесні або восени. Вчені вважають, це пов'язано з тим, що влітку статевозрілі самці, готові до розмноження, перебувають у пошуках партнерок.

