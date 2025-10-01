Самые смертоносные змеи в мире перехитрили людей: почему жертвы умирают, даже получив противоядие

Черные мамбы считаются одними из самых смертоносных змей на планете – ученые обнаружили, что их жертвы часто умирают, даже если получили противоядие. В новом исследовании ученые наконец поняли, почему так происходит.

Черные мамбы имеют весьма смертоносную репутацию – кобры и гадюковые кусают чаще, но у мамб выше уровень смертности, несмотря на то, что все поливалентные противоядия помогают при укусах этого вида. Во многом это связано с тем, что люди получившие противоядия часто умирают, несмотря на то первоначальное улучшение, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, почему противоядие в некоторых случаях может оказаться неэффективным. Результаты указывают на то, что для трех видов мамб яд действует по принципу "два по цене одного", поэтому неудивительно, что они входят в число самых смертоносных змей в мире.

Статистика указывает на то, что людям, получившим противоядие, часто становится лучше, однако затем действие яда обостряется, часто со смертельным исходом. В новом исследовании ученые раскрыли причину такого развития событий и предложили пути к спасению жизни.

Профессор Брайан Фрай из Университета Квинсленда с коллегами обнаружили, что у трех видов мамб яды могут убивать двумя способами, в то время как существующие противоядия способны защитить лишь от одного. По словам ученых, они обнаружили, что черные мамбы, западные зеленые мамбы и мамбы Джеймсон используют не просто один вид химического оружия, а нанося скоординированный удар по двум разным точкам нервной системы.

Изначально яд вызывает вялый паралич, повреждая постсинаптическую нервную систему. Существующие противоядия, как показывают исследования, способны это лечить. Однако первоначальное восстановление обратимо, поскольку другие молекулы вызывают спастический паралич, который маскируется другими компонентами. По словам Фрая, ранее ученые считали, что спастический паралич может вызывать лишь укус четвертого вида мамб – восточной зеленой мамбы.

Отметим, что обе формы паралича могут оказывать пагубное воздействие на конечности, но со временем это проходит. К сожалению, у жертв укусов редко есть время, потому что паралич останавливает дыхание: в одном случае мышцы теряют силу, необходимую для движения диафрагмы, в другом – запирают ее в сжатом состоянии. По словам ученых, подключенные к аппарату пострадавшие, как правило, поправляются, однако их не хватает там, где змеи встречаются чаще всего.

Без противоядия или искусственного дыхания шансы на выживание одни из самых низких среди укусов всех змей. В то же время ученые подчеркивают, что люди вовсе не являются добычей мамб, на самом деле животные просто хотят чтобы их оставили в покое – их яд эволюционировал для убийства птиц. Это задача, требующая чрезвычайной скорости, чтобы укушенный не улетел.

В ходе нового исследования ученые протестировали действие трех существующих коммерческих противоядий. Как оказалось, ни одно из них не эффективно против яда восточной зеленой мамбы, равно как и против спастического компонента яда других змей, что ежегодно приводит к 30 000 смертей от укусов мамб.

Теперь ученые считают, что первоначальным подходом должно стать обогащение противоядий, предназначенных для борьбы со всеми африканскими змеями, антителами к восточной зеленой мамбе и проверка того, обеспечивает ли это защиту от всех четырех видов.

Более того, Фрай отметил, что даже если предлагаемый подход сработает, он увеличит стоимость противоядия, причем не только против мамб, но и против змей, которые кусают больше людей. Уже сейчас многие африканцы умирают от укусов змей, против которых существуют эффективные противоядия, поскольку они не могут себе их позволить. Ученые также указывают на то, что универсального противоядия никогда не будет, а утверждения о том, что разработка такого лекарства близко, основано на ложных научных данных.

