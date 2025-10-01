Найсмертоносніші змії у світі перехитрили людей: чому жертви помирають, навіть отримавши протиотруту

Чорні мамби вважаються одними з найсмертоносніших змій на планеті — вчені виявили, що їхні жертви часто помирають, навіть якщо отримали протиотруту. У новому дослідженні вчені нарешті зрозуміли, чому так відбувається.

Чорні мамби мають вельми смертоносну репутацію — кобри і гадюкові кусають частіше, але у мамб вищий рівень смертності, незважаючи на те, що всі полівалентні протиотрути допомагають при укусах цього виду. Багато в чому це пов'язано з тим, що люди, які отримали протиотрути, часто помирають, незважаючи на первісне поліпшення, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, чому протиотрута в деяких випадках може виявитися неефективною. Результати вказують на те, що для трьох видів мамб отрута діє за принципом "два за ціною одного", тому не дивно, що вони входять до числа найбільш смертоносних змій у світі.

Статистика вказує на те, що людям, які отримали протиотруту, часто стає краще, проте потім дія отрути загострюється, часто зі смертельними наслідками. У новому дослідженні вчені розкрили причину такого розвитку подій і запропонували шляхи до порятунку життя.

Професор Брайан Фрай з Університету Квінсленда з колегами виявили, що у трьох видів мамб отрути можуть вбивати двома способами, в той час як існуючі протиотрути здатні захистити лише від одного. За словами вчених, вони виявили, що чорні мамби, західні зелені мамби і мамби Джеймсон використовують не просто один вид хімічної зброї, а завдають скоординованого удару по двох різних точках нервової системи.

Спочатку отрута викликає млявий параліч, пошкоджуючи постсинаптичну нервову систему. Наявні протиотрути, як показують дослідження, здатні це лікувати. Однак початкове відновлення оборотне, оскільки інші молекули викликають спастичний параліч, який маскується іншими компонентами. За словами Фрая, раніше вчені вважали, що спастичний параліч може викликати лише укус четвертого виду мамб — східної зеленої мамби.

Зазначимо, що обидві форми паралічу можуть чинити згубний вплив на кінцівки, але з часом це минає. На жаль, у жертв укусів рідко є час, тому що параліч зупиняє дихання: в одному випадку м'язи втрачають силу, необхідну для руху діафрагми, в іншому — замикають її в стислому стані. За словами вчених, під'єднані до апарату потерпілі, як правило, одужують, проте їх не вистачає там, де змії зустрічаються найчастіше.

Без протиотрути чи штучного дихання шанси на виживання одні з найнижчих серед укусів усіх змій. Водночас учені наголошують, що люди зовсім не є здобиччю мамб, насправді тварини просто хочуть, щоб їх залишили в спокої — їхня отрута еволюціонувала для вбивства птахів. Це завдання, що вимагає надзвичайної швидкості, щоб укушений не полетів.

Під час нового дослідження вчені протестували дію трьох наявних комерційних протиотрут. Як виявилося, жодна з них не ефективна проти отрути східної зеленої мамби, так само як і проти спастичного компонента отрути інших змій, що щорічно призводить до 30 000 смертей від укусів мамб.

Тепер учені вважають, що початковим підходом має стати збагачення протиотрут, призначених для боротьби з усіма африканськими зміями, антитілами до східної зеленої мамби і перевірка того, чи забезпечує це захист від усіх чотирьох видів.

Ба більше, Фрай зазначив, що навіть якщо пропонований підхід спрацює, він збільшить вартість протиотрути, причому не тільки проти мамб, а й проти змій, які кусають більше людей. Уже зараз багато африканців помирають від укусів змій, проти яких існують ефективні протиотрути, оскільки вони не можуть собі їх дозволити. Вчені також вказують на те, що універсальної протиотрути ніколи не буде, а твердження про те, що розробка таких ліків близька, ґрунтується на помилкових наукових даних.

