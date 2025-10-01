Мастера охоты: найдено то, что позволяет тюленям предугадывать движения рыб

Жизнь под толщей воды может быть весьма непростой – например, тюленям приходится преследовать плывущую рыбу, следуя за характерными следами. Ученые только что обнаружили, какую часть тела они используют, чтобы преуспеть в этом.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для огромного количества видов. Жизнь под толщей воды может быть весьма непростой и часто похожа на игру в кошки-мышки. Тюлени преследуют плывущую рыбу, следуя за характерными следами и вихревыми завихрениями, оставляемыми ими, улавливая слабые завихрения своими чувствительными усами. Но рыбы освоили собственный трюк, чтобы спастись от хищников, пишет PHYS.org.

По словам Ивонн Крюгер из Ростокского университета в Германии, спасаясь от хищников, рыбы создают три струи воды разного размера – все они выбрасываются почти одновременно в разных направлениях. При этом, по крайней мере две из них образуют вихревые кольца, похожие на кольца дыма, что может сбить тюленя с толку. Способны ли тюлени распознать этот обман?

Соавтор исследования Вольф Ханке отмечает, что у тюленей больше шансов угадать направление побега рыбы, если он сможет различить два вихревых кольца. Для этого усы тюленей должны будут улавливать разницу в размерах двух вращающихся вихревых колец в десятки миллиметров. Но возможно ли это?

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что тюлени могут улавливать различия в ширине вихревых колец в кильватерных следах шириной всего 17,6 миллиметра, используя свои вибриссы. Это может помочь им определить направление движения убегающей рыбы.

Команда провела эксперимент, в ходе которого научила обыкновенного тюленя (Phoca vitulina) по кличке Филу, проживающего в Центре морских наук в Ростоке, погружать голову в воду с завязанными глазами, выпуская вращающееся вихревое кольцо из поршня, расположенного сбоку от головы тюленя. Время от времени ученые визуализировали вихревое кольцо с помощью уранинового красителя в воде. Затем, вскоре после этого, ученые выпускали меньшее или большее вихревое кольцо с другой стороны.

Тюлень должен был определить, какое из вихревых колец больше, основываясь лишь на ощущении, возникшем при обтекании усов водой. В ходе эксперимента Филу постукивал по одному из двух зеленых шариков по обе стороны головы, чтобы дать ученым понять, с какой стороны образовалось большее вихревое кольцо. Если ответ был верным, животное получало награду в виде рыбы. По словам Крюгер, тюленю потребовалось довольно много времени, чтобы понять концепцию разного размера вихревых колец.

Отметим, что изначально команда проверила способность Филу различать вихревые кольца размером от 89,9 мм до 45,8 мм – с минимальной разницей всего в 17,6 мм. Результаты свидетельствуют о том, что Филу добился успеха, выбрав сторону с самым большим вихрем – при этом тюлень использовал лишь свои вибриссы.

Далее ученые изменили способ объединения вихрей в пары так, что один из меньших вихрей (68,0 мм), который Филу ранее игнорировал, становился большим. Это помогло подтвердить, что Филу действительно различает вихри разного размера и успешно распознает их. После месяцев терпения и тысяч попыток переключения между вихрями Крюгер с коллегами убедились, что обыкновенные тюлени способны различать вихревые кольца, отличающиеся по размеру всего на 17,6 мм, с помощью своих чувствительных вибрисс. Это плохие новости для убегающей рыбы, поскольку тюлени, вероятно, могут ее поймать.

